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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۴۸

با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا؛

تعداد آزمون های لغو شده به ۵ آزمون رسید/ کنکور سراسری استثنا شد

تعداد آزمون های لغو شده به ۵ آزمون رسید/ کنکور سراسری استثنا شد

با اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد در خردادماه آزمونی برگزار نشود و به این ترتیب آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم نیز همچون آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه کمیته‌های تخصصی به تعویق افتاد.

در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به درپیش بودن موعد برگزاری آزمون‌های عمومی و سراسری سال ۱۴۰۰، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گزارشی در مورد تقویم آموزشی کشور و آزمون‌های کشوری ارائه کرد و مقرر شد کنکور سراسری در روزهای ۹ تا ۱۲ تیرماه و در زمان مقرر خود برگزار شود اما آزمون کارشناسی ارشد به تاریخ‌های ۶ تا ۸ مرداد ماه منتقل شود.

پیش از این قرار بود آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در روزهای چهارشنبه ۵ خرداد، پنجشنبه ۶ خرداد و جمعه ۷ خرداد برگزار شود و تعداد ۵۲۴ هزار و ۲۹۲ نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند.

به این ترتیب با تعویق آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دومینوی تعویق آزمون‌ها دوباره به جریان افتاد و همانند سال گذشته تصمیمات آزمونی تحت تاثیر کرونا قرار گرفت.

پیش از این کنکور کارشناسی ارشد پزشکی ۱۴۰۰ نیز به تعویق افتاده بود.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ که قرار بود در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شود در موعد مقرر برگزار نمی‌شود. البته در مورد این آزمون هنوز تاریخ مشخصی اعلام نشده است.

در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۷ هزار نفر ثبت نام کرده بودند.

همچنین پیش از این آزمون کارآموزی وکالت و آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۱) که قرار بود ۱۹ فروردین ماه و  آزمون دستیاری پزشکی  در ۲۰ فروردین ماه برگزار شود با تصمیم مراکز مربوطه لغو شده‌اند.

با وجود اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر برگزاری کنکور سراسری در روزهای ۹ تا ۱۲ تیرماه و در زمان مقرر اعلام شده اما همچنان سایه کرونا بر سر این آزمون نیز قرار دارد و ممکن است تحت تاثیر شرایط کرونایی قرار گیرد.

کد مطلب 5205973

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    نظرات

    • دانشجوی دکترا و کارمند IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
      5 0
      پاسخ
      سلام لطفا آزمون جامع هم که قرار است یک خرداد برگزار شود و به صورت حضوری است و دانشجویان مجبور به سفر هستند عقب بیفتد .
    • طالب IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
      2 0
      پاسخ
      باسلام . لطفا ستاد ملی کرونا در خصوص آزمون جامع دکتری هم تصمیم گیری کنند در این آزمون دانشجو مجبور به سفر استانی یا در بعضی رشته ها فرا استانی هست. باتوجه به شرایط کرونایی استانها لازم است در خصوص تعویق آزمون حضوری آزمون جامع تصمیم گیری شود.
    • ناشناس IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
      3 1
      پاسخ
      ازمون وکالت ما را ۶۰ بار به تعویق انداختید واقعا که عصبانی شدیم
    • ناشناس IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
      6 3
      پاسخ
      فکر کنم که دیگه ازمون وکالت برگزار نمیشه این تاریخی هم که گذاشتید معلوم نیست دوباره به تعویق بیفتد من دیگه به شما اعتمادی ندارم من بیخیال شدم
    • ناشناس IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
      2 1
      پاسخ
      ازمون وکالت که ۶۰ بار به تعویق افتاد این بار هم حتما می افته اصلا قرار نیست که از ۸۱ هزار داوطلب آزمونی تحت عنوان وکالت گرفته بشه شاید هم وزرات بهداشت از نهاد وکالت خوششان نمی آید
    • ناشناس IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
      0 1
      پاسخ
      فکر کنم چرا فکر کنم قطعا هیچ وقت برگزار نمیشود وما همچنان سر کار هستیم چرا شما داوطلبان وکالت مبهوت شده آید و هیچ عکس العملی نمی کنید
    • ناشناس IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
      1 1
      پاسخ
      فکر کنم دیگه ازمون وکا لت برگزار نمیشه شما ستاد کرونا ما از این دروغ شما خسته شدیم
    • ناشناس IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
      0 1
      پاسخ
      من دیگه از امتحان دادن منصرف شدم چون بازهم به تعویق می افته
    • زهرا IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
      6 0
      پاسخ
      تو رو خدا کنکور سراری رو به تعویق بندازین باو تعداد کنکوری ها بیشتر از هر امتحان و ازمونیه پیگیری کنید ستاد ملی کرونا

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