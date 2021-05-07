تعداد آزمون های لغو شده به ۵ آزمون رسید/ کنکور سراسری استثنا شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه کمیتههای تخصصی به تعویق افتاد.
در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به درپیش بودن موعد برگزاری آزمونهای عمومی و سراسری سال ۱۴۰۰، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گزارشی در مورد تقویم آموزشی کشور و آزمونهای کشوری ارائه کرد و مقرر شد کنکور سراسری در روزهای ۹ تا ۱۲ تیرماه و در زمان مقرر خود برگزار شود اما آزمون کارشناسی ارشد به تاریخهای ۶ تا ۸ مرداد ماه منتقل شود.
پیش از این قرار بود آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در روزهای چهارشنبه ۵ خرداد، پنجشنبه ۶ خرداد و جمعه ۷ خرداد برگزار شود و تعداد ۵۲۴ هزار و ۲۹۲ نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند.
به این ترتیب با تعویق آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دومینوی تعویق آزمونها دوباره به جریان افتاد و همانند سال گذشته تصمیمات آزمونی تحت تاثیر کرونا قرار گرفت.
پیش از این کنکور کارشناسی ارشد پزشکی ۱۴۰۰ نیز به تعویق افتاده بود.
آزمون کارشناسی ارشد رشتههای گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ که قرار بود در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شود در موعد مقرر برگزار نمیشود. البته در مورد این آزمون هنوز تاریخ مشخصی اعلام نشده است.
در آزمون کارشناسی ارشد رشتههای گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۷ هزار نفر ثبت نام کرده بودند.
همچنین پیش از این آزمون کارآموزی وکالت و آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۱) که قرار بود ۱۹ فروردین ماه و آزمون دستیاری پزشکی در ۲۰ فروردین ماه برگزار شود با تصمیم مراکز مربوطه لغو شدهاند.
با وجود اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر برگزاری کنکور سراسری در روزهای ۹ تا ۱۲ تیرماه و در زمان مقرر اعلام شده اما همچنان سایه کرونا بر سر این آزمون نیز قرار دارد و ممکن است تحت تاثیر شرایط کرونایی قرار گیرد.
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