پیش بینی ١٨ مرکز برای واکسیناسیون در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خیراندیش با بیان اینکه بر اساس پرونده الکترونیکی افراد، مراقبان سلامت با آنها تماس می‌گیرند و زمان تزریق واکسن را اعلام می‌کنند، گفت: به منظور سهولت دسترسی، واکسیناسیون در نزدیک ترین مرکز بهداشتی افراد انجام می‌شود.

وی افزود: افرادی که تاکنون در سامانه سیب ثبت نام نکرده‌اند می‌توانند به مرکز جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کرده و پرونده سلامت تشکیل دهند. واکسیناسیون کرونا برای سالمندانی که پرونده سلامت ندارند به عنوان مهمان انجام می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان همدان تصریح کرد: واکسیناسیون سالمندان بالای ٨٠ سال در مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره) در خیابان چمران، مرکز امام حسین (ع) در کوی خضر، مرکز امام سجاد (ع) در بلوار شهید چیت سازیان، مرکز بوعلی سینا در چهارراه مزدقینه، مرکز ولیعصر در انتهای حصار ولیعصر، مرکز قدس در میدان بار، مرکز کوی خاتم ششصد دستگاه، مرکز جورقان، مرکز قاسم آباد، مرکز سلامت جولان، مرکز بانو نظری در میدان جهاد، مرکز سمیعی در میدان عین القضات، مرکز سمیعی و سعدی در شهرک مدنی، مرکز فرهنگیان در شهرک فرهنگیان، مرکز سلامت شهدا در خیابان تختی و مرکز فرشچیان در دره مراد بیگ انجام می‌شود.



خیراندیش با اشاره به اینکه ٩ هزار و ٣٠٠ سالمند بالای ٨٠ سال در شهرستان همدان وجود دارد گفت: پیش بینی می‌کنیم در یک تا دو هفته عملیات واکسیناسیون افراد بالای ٨٠ سال به پایان برسد.



وی با تاکید بر اینکه مردم از مراجعه خودسرانه برای تزریق واکسن خودداری کنند اظهار کرد: هرگونه تجمع و ایجاد صف در مراکز خطر انتقال بیماری را به دنبال دارد.

خیراندیش با بیان اینکه پس از پایان واکسیناسیون افراد بالای ٨٠ سال در جامعه شهری نوبت به سالمندان روستایی می‌رسد، افزود: با توجه به جمعیت کم روستاها بدون شک عملیات واکسیناسیون در جامعه روستایی با سرعت انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پس از انجام واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای ٨٠ سال نوبت به گروه سنی ٧٠ تا ٧٩ سال می‌رسد، گفت: واکسن این گروه نیز با فراخوان و تماس مراقبان سلامت مراکز بهداشتی انجام می‌شود.