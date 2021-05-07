۵ سردخانه فنی با ظرفیت ۲۵ هزار تن در اردبیل افتتاح شد

خلیل نیکشاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظرفیت این سردخانه‌های فنی ۲۵ هزار تن بوده که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم از این مجموعه‌ها در راستای نگهداری محصولات زراعی و باغی به شکل بهینه استفاده شود.

وی هدف گذاری انجام شده در این حوزه را ایجاد ظرفیت سردخانه‌ای در سطح استان تا ۴۰۰ هزار تن اعلام و خاطرنشان کرد: این فرآیند یک کار ایده‌آل برای انباشت و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی استان به ویژه سیب زمینی و انواع میوه در فصول مختلف خواهد بود که در اقتصاد استان نیز تأثیری بسزا خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در مورد ظرفیت سردخانه‌های موجود استان تا آخر سال گذشته تصریح کرد: حدود ۱۷۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌های فنی استان بوده که با هدف گذاری انجام شده در سال گذشته عملیات اجرایی بالغ بر ۲۰۰ هزار تن در این حوزه به انجام رسید و با حضور استاندار اردبیل ششمین سردخانه فنی را در ۴۰ روز اخیر با حضور استاندار اردبیل افتتاح کرده و به بهره‌برداری رساندیم.

نیکشاد ضرورت احداث کارخانه روغن‌کشی را نیز در سطح استان به عنوان قطب تولید دانه‌های روغنی یادآور شد و بیان کرد: کارخانه روغن‌کشی که قادر است با فرآوری محصولاتی نظیر سویا، کلزا و … به میزان ۵۰ هزار تن روغن باکیفیت تولید کند، در شهرستان اردبیل فرصت اشتغال ۱۰۰ نفر را نیز تا پایان امسال به وجود می‌آورد.