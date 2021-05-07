به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن روز جهانی قدس، بنیاد مکتب حاج قاسم-حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی در بیانیهای بر استمرار راه «شهید القدس» حاج قاسم سلیمانی در راه آرمان آزادی قدس شریف تاکید کرد.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
پس از دو سال از شهادت حاج قاسم، روز قدس را در حالی آغاز کردیم که داغ فقدان سردار دلها نهتنها رو به سردی نگراییده، چه بسا درد جانکاه این مردِ تمامنشدنی بر قلب ما و ملت ایران بیش از پیش سنگینی میکند. این درد وقتی جانکاهتر میشود که در نبود حاج قاسم برخی رخدادها نمک به زخم ملت قدرشناس پاشید. البته همانند تاریخ درخشان معاصر ملت مبارز ایران، بار دیگر مردم سربلند ایران پیرو سخنان گهربار زعیم حکیم خود حضرت امام خامنهای قدرشناسانه وارد صحنه شده و زنگار تحریف را از چهره خادم امنیت و عزت خود زدودند و نشان دادند که نوری که خداوند اعطا فرموده خاموششدنی نیست.
امّا قدس عزیز سرفصل تمامنشدنی زندگی حاج قاسم بود. سردار دلها زندگی سرتاسر جهاد خود را ابتدا از پادگان قدس شروع کرد و بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس و فرماندهی قرارگاه قدس جنوب شرق، معماری و اعتلای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده گرفت و در لباس فرمانده بدون مرز در راه آزادی قدس شریف به درجه رفیع شهادت نائل آمد. و شاید این یکی از نشانههای پیوند رمزآلود و ناگسستنی شهید سلیمانی با قبله اوّل مسلمانان جهان است.
امسال به برکت بیش از چهل سال مجاهدت شهید سلیمانی و یاران شهیدش، موازنه قوای مسلمانان و محور مقاومت بهگونهای است که به آزادی قدس شریف از همیشه نزدیکتریم و این همان آرمان فرمانده شهید نیروی قدس است؛ همان آرمانی که برایش دست فلسطینیان و مقاومتِ اسلامیِ فلسطین را پُر کرد تا در اوج اقتدار بهسر برند و به کابوس اشغالگران قدس بدل شوند.
بنیاد حفظ و نشر آثار سردارِ شهیدِ قدس در این روز، در امتداد خون سردار دلها، به همه دنیا اعلام میکند که ملت ایران همان ادامهدهندگان راه حاج قاسم شهید، تا آخرین قطره خون و با آخرین توان خود در راه آزادی قدس شریف در میدان مبارزه خواهد ایستاد و تا نابودی کامل رژیم غاصب صهیونیستی در کنار ملتهای آزادیخواه جهان خواهد ماند.
وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ؛
والسلام علیکم و رحمهالله
نظر شما