ثبت ۹۲۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله رحیمی گفت: با وجود اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، در سال ۹۹ شاهد ثبت ۹۲۳ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی برای پنج طرح در قالب ۲۱ پروژه در استان بودیم.
وی افزود: این میزان بیانگر افزایش پنج برابری سرمایهگذاری ارزی در استان فارس نسبت به سال ۹۸ است که رتبه نخست در این زمینه به نام فارس ثبت شد.
استاندار فارس تاکید کرد: هماینک نیز بزرگترین طرح سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر با سرمایهگذاری خارجی و ظرفیت ۴۳۱ مگاوات و ۲۰۰ مگاوات در شمال استان در دست اجرا است.
نظر شما