مقدم: ۴۴۶ واحد از مساکن نهضت ملی در آذربایجان غربی به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدم از تخصیص ۴ هزار و ۹۸۷ واحد مسکونی در قالب پروژه‌های نهضت ملی مسکن در ۲۲ سایت استان خبر داد و گفت: تاکنون ۴۴۶ واحد به اتمام رسیده و بخش قابل توجهی از پروژه‌ها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

وی با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حوزه مسکن شهری اظهار کرد: از مجموع واحدهای تخصیص‌یافته، برای ۴ هزار و ۵۷۱ واحد پروانه ساختمانی صادر شده است.

مقدم افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای در حال ساخت حدود ۳۰ درصد و میانگین واحدهای نیمه تمام ۶۷ درصد است و تکمیل این پروژه‌ها با مشارکت متقاضیان و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به شیوه اجرای این طرح تصریح کرد: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، زمین بر اساس برآوردهای کارشناسی برای بیش از ۲ متقاضی تخصیص می‌یابد و بنیاد مسکن نیز با تأمین بستر لازم و فراهم‌سازی تسهیلات بانکی، زمینه ساخت واحدهای مسکونی را با مشارکت مردم فراهم می‌کند.

مقدم همچنین از افزایش سقف تسهیلات متمم بانکی به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: متقاضیانی که پروژه‌شان دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، می‌توانند مطابق ضوابط بانکی از تسهیلات متمم بهره‌مند شوند.