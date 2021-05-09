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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۰۸

نماینده ولی فقیه در استان زنجان:

تبلیغات غیر حضوری جمع آوری زکات فطره مورد توجه قرار گیرد

تبلیغات غیر حضوری جمع آوری زکات فطره مورد توجه قرار گیرد

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: باید تبلیغات غیر حضوری جمع آوری زکات فطره از طریق صداوسیما و رسانه‌ها در استان زنجان مورد تاکید قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای زکات در محل دفتر امام جمعه زنجان بر لزوم تبیین فرهنگ زکات در جامعه تاکید کرد و افزود: رسانه‌ها بر تحقق این امر مهم تلاش کنند.

وی بر لزوم اهمیت تبلیغات به ویژه زکات از طریق برنامه‌های صدا و سیما و رسانه‌ها تاکید کرد و ابراز داشت: اگر با تبلیغات درست عملکرد خود را به گوش مردم برسانیم و اعتماد مردم را جلب کنیم مشارکت بیشتر می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: باید تبلیغات غیر حضوری جمع آوری زکات فطره از طریق صداوسیما و رسانه‌ها مورد تاکید قرار گیرد.

خاتمی با بیان اینکه در شرایط کرونایی قرار داریم، تاکید کرد: در شرایط کرونایی که امکان تجمع مومنین در مساجد و مکان‌های مذهبی وجود ندارد صدا و سیما باید با تبلیغ شیوه‌های نوین و اپلیکیشن‌های آسان امکان پرداخت زکات فطره را برای مردم فراهم کند.

وی افزود: با وجود فقیر کسی حق ندارد زکات فطره را در جای دیگر هزینه کند و زکات باید در جای خود هزینه شود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه یکی از صدقات روشن و واضح زکات است، تصریح کرد: اگر زکات آشکار پرداخت شود خوب است ولی اگر مخفیانه پرداخت شود خیلی خوب است.

خاتمی گفت: کمیته امداد استان زنجان در واریز زکات فطره جمع آوری شده به حساب نیازمندان توسط بانک‌ها در روز عید فطر عملکرد بسیار خوبی دارد.

کد مطلب 5207977

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