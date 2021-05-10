به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت ماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) علیرضا سرلک (لرستان)

۶۵ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان) حسن عبادی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: عرفان الهی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) یونس امامی (تهران)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرحسین فیروزپور (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی (مازندران) محمدحسین محمدیان (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری (تهران) امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان، عباس حاج کناری، محمد اصلانی- حسن طهماسبی

مربی بدنساز: مرتضی بهرامی نژاد

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

ماساژور: سجاد امیری

مدیر تیم ملی: محسن کاوه



به دلیل حضور کشتی گیران در جام تختی، از تعداد نفرات حاضر در این اردو کاسته شده است.