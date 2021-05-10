بزرگترین رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کردند که با بالاگرفتن تنش ها در قدس، ارتش رژیم اشغالگر قدس بزرگترین رزمایش خود را به حالت تعلیق درآورد.

ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد که برگزاری بزرگترین رزمایش این رژیم از بیم بروز تنش های احتمالی را به حالت تعلیق در آورده است.

شبکه تلویزیونی الجریزه به نقل از «آویو کوخاوی» رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی نیز خبر داد که این تعلیق به مدت ۲۴ ساعت خواهد بود.

به گزارش مهر، صحن‌های مسجدالاقصی از صبح امروز شاهد درگیری نظامیان صهیونیست با شماری از نمازگزاران فلسطینی است.

شماری از نمازگزاران فلسطینی در صحن‌های مسجدالاقصی برای مقابله با ورود غیر قانونی و حملات شهرک‌نشینان در این مسجد تجمع کرده‌اند.

اشغالگران صهیونیست نیز برای متفرق کردن نمازگزاران از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و بمب‌های صوتی استفاده می‌کنند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که شمار مجروحان درگیریها در مسجدالاقصی به بیش از ۳۰۵ نفر افزایش یافته است.