عقب نشینی نظامیان صهیونیستی درپی تهدید سخنگوی شاخه نظامی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای اراضی اشغالی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تاکنون ۱۶۰ فروند راکت فلسطینی از سوی نوار غزه به سمت اراضی اشغالی پرتاب شده است.
همزمان با اعلام این خبر، «ابوعبیده» سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس تأکید کرد: «تا زمانی که محاصره و رفتار غیرانسانی صهیونیستها با نمازگزاران فلسطینی در قدس اشغالی به پایان نرسد، سران رژیم اشغالگر قدس نباید انتظار توقف حملات تلافیجویانه راکتی را داشته باشند».
دقایقی پس از تهدید ابوعبیده، نیروهای متجاوز صهیونیستی از صحنه درگیری با فلسطینیان در قدس اشغالی عقب نشینی کردند.
در عین حال، طبق گزارش رسانههای فلسطینی دقایقی پیش بار دیگر آتش درگیری میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیستی در الاقصی شعلهور شد.
همزمان با انتشار این خبر، گزارش شده است که در پی اصابت یک فروند راکت فلسطینی به اراضی اشغالی یک شهرک نشین صهیونیست در شهرک شاعر هنیگف زخمی شده است.
رسانههای اسرائیلی نیز از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در سه منطقه اراضی اشغالی خبر دادند.
قایقهای رژیم صهیونیستی نیز مواضعی را در غرب نوار غزه مورد هدف قرار دادند.
مؤسسات امنیتی در اراضی اشغالی برآورد کردهاند که این طیف از درگیریها میان دو طرف تا چند روز آینده ادامه خواهد یافت.
برخی گزارشها حاکی از آن است که یک راکت فلسطینی به منزلی در منطقه بوابة النقب در اراضی اشغالی اصابت کرد.
امیر بوخبوط، تحلیلگر مسائل نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی میگوید که «تاکتیک حماس در پرتاب راکت به سوی اراضی اشغالی یک تاکتیک جدید بوده و قواعد درگیری با ارتش اسرائیل را تغییر داده است».
گفتنی است، جنگندههای رژیم صهیونیستی مناطقی را در غرب رفح واقع در جنوب نوار غزه و خان یونس بمباران کردند. گفته شده که مواضع مورد هدف متعلق به نیروهای حماس بوده است.
برخی خبرها از کرانه باختری هم حاکی از آن است که دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین تظاهراتی را که در حمایت از فلسطینیان قدس اشغالی و مسجد الاقصی و شیخ جراح برگزار شده بود، سرکوب کردند.
طبق اعلام هلال احمر فلسطین تاکنون و در پی درگیری میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیستی ۳۹۵ نمازگزار زخمی شدهاند.
نیروهای «سرایاالقدس» شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کردند که یک جیپ نظامی حامل فرماندهان مهم میدانی و اطلاعاتی ارتش صهیونیستی را که مدیریت اوضاع در نوار غزه را برعهده داشتند، هدف حمله قرار دادند.
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