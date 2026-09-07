به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی اظهار کرد: در پی اقدامات نظارتی سازمان غذا و دارو و با همکاری پلیس فراجا، مکملهای ورزشی تقلبی که در دو واحد مسکونی در مناطق گاندی و وزرا بهصورت غیرمجاز بستهبندی و ریپک میشدند، شناسایی و کشف شدند.
وی افزود: در جریان این عملیات، مکملهای ورزشی تقلبی و اقلام مرتبط با فرآیند بستهبندی و ریپک کشف و ضبط شد و دو دستگاه کامیون نیز در ارتباط با این فعالیت غیرمجاز توقیف شدند.
مهرزادی با تأکید بر اهمیت نظارت بر فرآوردههای مکمل گفت: بستهبندی و ریپک غیرمجاز مکملها میتواند موجب تغییر در محتوا، مشخصات و کیفیت فرآورده شود و سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازد.
مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تصریح کرد: مقابله با تولید، بستهبندی، ریپک و عرضه فرآوردههای مکمل تقلبی و غیرمجاز، بهویژه مکملهای ورزشی، با جدیت در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد.
مهرزادی خاطرنشان کرد: این اقدام با همکاری پلیس فراجا و در راستای جلوگیری از ورود فرآوردههای تقلبی به بازار و صیانت از سلامت مصرفکنندگان انجام شده است و برخورد با متخلفان ادامه خواهد داشت.
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