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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

بساط مکمل‌های ورزشی تقلبی برچیده شد

بساط مکمل‌های ورزشی تقلبی برچیده شد

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو، از کشف و ضبط مکمل‌های ورزشی تقلبی در دو واحد مسکونی در مناطق گاندی و وزرا و توقیف دو کامیون مرتبط با این فعالیت غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی اظهار کرد: در پی اقدامات نظارتی سازمان غذا و دارو و با همکاری پلیس فراجا، مکمل‌های ورزشی تقلبی که در دو واحد مسکونی در مناطق گاندی و وزرا به‌صورت غیرمجاز بسته‌بندی و ریپک می‌شدند، شناسایی و کشف شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مکمل‌های ورزشی تقلبی و اقلام مرتبط با فرآیند بسته‌بندی و ریپک کشف و ضبط شد و دو دستگاه کامیون نیز در ارتباط با این فعالیت غیرمجاز توقیف شدند.

مهرزادی با تأکید بر اهمیت نظارت بر فرآورده‌های مکمل گفت: بسته‌بندی و ریپک غیرمجاز مکمل‌ها می‌تواند موجب تغییر در محتوا، مشخصات و کیفیت فرآورده شود و سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تصریح کرد: مقابله با تولید، بسته‌بندی، ریپک و عرضه فرآورده‌های مکمل تقلبی و غیرمجاز، به‌ویژه مکمل‌های ورزشی، با جدیت در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد.

مهرزادی خاطرنشان کرد: این اقدام با همکاری پلیس فراجا و در راستای جلوگیری از ورود فرآورده‌های تقلبی به بازار و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان انجام شده است و برخورد با متخلفان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6939813
حبیب احسنی پور

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