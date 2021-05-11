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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۱۶

رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با مهر:

دولت اقدام غیرقانونی خود درباره گندم را اصلاح کرد

دولت اقدام غیرقانونی خود درباره گندم را اصلاح کرد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دولت اقدام غیرقانونی خود درباره نرخ گندم را اصلاح کرد، گفت: قیمت گندم باید ۵۸۰۰ تومان باشد و در جلسات آتی کمیسیون این مساله را بررسی خواهیم کرد.

سید جواد ساداتی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تذکر کمیسیون کشاورزی به دولت درباره نحوه قیمت گذاری گندم بود، گفت: شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک که بر اساس قانون تشکیل شده باید قیمت محصولات استراتژیک از جمله گندم را تعیین و اعلام کند اما شورای هماهنگی اقتصادی دولت اقدام به اصلاح قیمت گندم کرده بود و این موضوع، مورد اعتراض کمیسیون کشاورزی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: به دنبال تذکرات مجلس، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تشکیل جلسه داد و در این جلسه قیمت پایه گندم ۵,۰۰۰ تومان و نرخ گندم دوروم نیز ۵,۲۰۰ تومان تعیین و از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

ساداتی نژاد تصریح کرد: بنابراین رویه غیرقانونی قبلی اصلاح و روند قانونی کار طی شده و از این بابت دیگر مشکلی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد مجلس برای نرخ خرید تضمینی گندم با توجه به هزینه‌های تمام شده تولید، ۵,۸۰۰ تومان بود، افزود: طی هفته‌های آتی ما جلساتی را در خصوص بررسی میزان برداشت و خرید گندم برگزار می‌کنیم و دورنمای کار را بررسی خواهیم کرد و در این جلسات درباره قیمت نیز گفتگوهایی انجام می‌شود.

ساداتی نژاد درباره اینکه گفته می‌شود برای افزایش قیمت گندم باید مجلس در بودجه ۱۴۰۰، این مساله را پیش بینی می‌کرد، گفت: لایحه بودجه را دولت تدوین و آن را جهت بررسی و تصویب به مجلس ارائه می‌کند بنابراین این گفته از اساس اشتباه است و اگر بهانه دولت، عدم پیش بینی بودجه است، خودش باید این مساله را در تدوین لایحه بودجه مدنظر قرار می‌داد.

وی افزود: شورای قیمت گذاری کار خود را تازه شروع کرده و حتماً در سال‌های آتی با چنین مشکلاتی مواجه نخواهیم بود ضمن اینکه دولت می‌تواند این بودجه را از محل اعتبارات دیگر پیش بینی کند.

کد مطلب 5209217

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    نظرات

    • مسعود سلیمی IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
      24 0
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      من هنوز نمی تونم درک کنم که دان مرغ وبی کیفیت ترین گندم تو بازار هفت تا هشت هزار تومان هست دلال ها هر چیزی که شبیه گندم باشه رو نقد به قیمت شش تا هفت هزار میخرن بعد دولت انتظار دارد کشاورز بهترین گندم را پنج هزار خرده ای بهشما بدهد بعد پولش رو هم بعد شش ماه بگیرد؟؟؟؟؟؟؟؟
      • علی حمودی IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
        3 0
        گل گفتی بردار خدا ازشون نگذره با این قیمت زدن کشاورز هیچ مدافعی نداره اگه ایران خودرو یا فولادبود هالا ۱۰ برابر براش قیمت میزدن
    • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
      12 0
      پاسخ
      من هرکه را میبینم این دولت را مقصر خوانده و لعن و نفرین میکند اخه چه کسی این همه ظلم در حق کشاورز را میپذیرد هستند کشاورزانی که بخشی از سال را برای معاش خانواده خود در مذیقه هستند .
    • IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
      11 0
      پاسخ
      کشاورزی که هر چه داشته را هزینه کرده تاسربرداشت آن را برگرداند آن هم با تبرمی که امسال شکل گرفت حالا حساب او خالی است همه میگن عمدی در کار است حالا معاش خانواده کشاورز چه میشود این چه تدبیر است آقای تدبیر و امید
    • علی مهرپور IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
      7 1
      پاسخ
      الان که دامداران دارند برای گوسفندان شان ازاین قیمت بالاتر می خرند آن هم نقد بدون دردسری مسئولین هنوز توخوابن سیلوها اشغال گندم شش هزار می فروشند مگه خدا بهمان رحم کند
    • یوسف IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
      10 1
      پاسخ
      برای مرغ خانگی دان کیلویی ده هزار خریدم برای گوسفند کاه کیلو پنج هزار وکنسانتره کیلوی هشت سبوس کیلویی هشت. مگر من خرم که گندم کیلو پنج هزاربدم دوباره ده هزار بخرم. کشاورز تنهاست وجز خدا کسی رو نداره
    • مریم AE ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
      7 2
      پاسخ
      بدبخت شدم امسال کشاورزی کردم! با این خرجی که کردم پول خودمم درنمیاد
    • IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
      8 1
      پاسخ
      دولت کشاورز رو مسخره کرده گندم باید 10هزار تا 15هزار باشه تا برای کشاورز نون پیازی داشته باشه
    • دنیا IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
      9 1
      پاسخ
      خسته نباشید با این افزایش قیمتی که برا گندم گذاشتید اگه دولت گندم 5200داره ما ازش میخریم😜
    • علی IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
      5 0
      پاسخ
      ما ک جایی برای انبار نداریم یکی دو هکتار زمین داریم اینم میکنیم گندم با خشک سالی امسال هیچی نداره نمیتونیم انبارم کنیم ک بگیم بعدا بفروشیم چون دیگه بقیه سال چیزی نداریم خرج کنیم خواهشن زمین داران بزرگ گندم ندن تحویل انبار کنن بدن دامدارا اگه دولت نیا بگه احتکار کردی محکومم بشیم
    • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
      15 1
      پاسخ
      وقتی از چین و کشورهای دیگه گندم گدایی کردید ارزش کشاورز رو خواهید فهمید و متوجه میشید دوره مفت خریدن و...... فرض کردن کشاورز تموم شده قیمت رو نبرید بالا گندم نمیدیم خریدارش ریخته برید از کارخانه های رب بپرسید بهتون میگن چطور نقره داغ شدن
    • علی IR ۰۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
      5 0
      پاسخ
      چطور مجلس میتونه بودجه صدا وسیما رو اضافه کنه ولی بودجه خرید گندم رو نمیتونه ....خودتی
    • جهان IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
      7 0
      پاسخ
      مرغ همسایه غاز است. چرا دولت خودرو رو که سود آن فقط به جیب تعداد کمی میرود رو با قیمت چندین برابر قیمت جهانی به مردم میده ولی گندم رو به قیمت گندم وارداتی از کشاورزان که فقیرترین قشر و زحمت کش ترین هستند نمیخره
    • حمید م IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
      7 1
      پاسخ
      والا ما گندم تحویل سیلو دادیم قیمت ۴ تومن بهموم پول دادن.
      • سید سجادموسوی US ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
        0 1
        ماهم ۴ تومان حساب کردن آیا دوباره برای ما میریزن
    • حسن IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چو ناکس به ده کدخدایی کند/کشاورز باید گدایی کند اگه حق کشاورز باید داده بشه باید قیمت گندم وارداتی با ارز آزاد حساب بشه ما کشاورزان باید با ارز آزاد جنس بخریم باضافه گمرکی ولی با ریال بفروشیم کشاورز باید تاوان بی لیاقتی دولت در اقتصاد بده ما شدیم برده اونم بدهکار.

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