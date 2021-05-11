دولت اقدام غیرقانونی خود درباره گندم را اصلاح کرد

سید جواد ساداتی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تذکر کمیسیون کشاورزی به دولت درباره نحوه قیمت گذاری گندم بود، گفت: شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک که بر اساس قانون تشکیل شده باید قیمت محصولات استراتژیک از جمله گندم را تعیین و اعلام کند اما شورای هماهنگی اقتصادی دولت اقدام به اصلاح قیمت گندم کرده بود و این موضوع، مورد اعتراض کمیسیون کشاورزی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: به دنبال تذکرات مجلس، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تشکیل جلسه داد و در این جلسه قیمت پایه گندم ۵,۰۰۰ تومان و نرخ گندم دوروم نیز ۵,۲۰۰ تومان تعیین و از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

ساداتی نژاد تصریح کرد: بنابراین رویه غیرقانونی قبلی اصلاح و روند قانونی کار طی شده و از این بابت دیگر مشکلی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد مجلس برای نرخ خرید تضمینی گندم با توجه به هزینه‌های تمام شده تولید، ۵,۸۰۰ تومان بود، افزود: طی هفته‌های آتی ما جلساتی را در خصوص بررسی میزان برداشت و خرید گندم برگزار می‌کنیم و دورنمای کار را بررسی خواهیم کرد و در این جلسات درباره قیمت نیز گفتگوهایی انجام می‌شود.

ساداتی نژاد درباره اینکه گفته می‌شود برای افزایش قیمت گندم باید مجلس در بودجه ۱۴۰۰، این مساله را پیش بینی می‌کرد، گفت: لایحه بودجه را دولت تدوین و آن را جهت بررسی و تصویب به مجلس ارائه می‌کند بنابراین این گفته از اساس اشتباه است و اگر بهانه دولت، عدم پیش بینی بودجه است، خودش باید این مساله را در تدوین لایحه بودجه مدنظر قرار می‌داد.

وی افزود: شورای قیمت گذاری کار خود را تازه شروع کرده و حتماً در سال‌های آتی با چنین مشکلاتی مواجه نخواهیم بود ضمن اینکه دولت می‌تواند این بودجه را از محل اعتبارات دیگر پیش بینی کند.