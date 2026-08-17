به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر دوشنبه در حاشیه سی و نهمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور با شعار «کیفیت و عدالت» با بیان اینکه اجلاس سه روزه روسای آموزش وپرورش فرصتی برای هم افزایی و هم اندیشی مسائل نظام تعلیم وتربیت است گفت: برای احداث و آمادهسازی 80 مدرسه، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان با مشارکت مردم، خیرین و حمایتهای دولت سرمایهگذاری شده است.
وی با اشاره به روند اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در استان، ابراز داشت: بر اساس آخرین گزارش، پیشرفت اجرای این طرح در استان به ۸۳ درصد رسیده که حدود ۱۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: گزارشها نشاندهنده تحولات و اقدامات گستردهای است که طی دو سال گذشته در حوزههای مختلف آموزش و پرورش انجام شده و لازم است از وزیر آموزش و پرورش و همه دستاندرکاران این حوزه قدردانی شود.
وی تصریح کرد: هرچه بتوانیم تمرکز و سرمایهگذاری بیشتری بر آموزش و پرورش داشته باشیم و از تجربیات موفق دنیا در حوزه آموزش بهره بگیریم، میتوانیم گامهای مؤثرتری برای تربیت نسلی توانمند برداریم و سهم آموزش و پرورش را در منابع و برنامهریزیهای کشور افزایش دهیم.
رحمانی بیان کرد: باید زمینهای فراهم شود تا دانشآموزان در کنار آموزش علمی، مهارت گفتوگو، تعامل، همکاری و برنامهریزی برای آینده را نیز فرا بگیرند و بتوانند در ساختن آینده ایران اسلامی نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر موضوع عدالت آموزشی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم دولت، اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی است تا همه دانشآموزان در جایجای کشور بتوانند از فضا، امکانات و فرصتهای آموزشی مناسب و عادلانه برخوردار شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تجربه نشان داده است هرجا به دانشآموزان و ظرفیتهای آنان توجه شده، در عرصههای مختلف از جمله علم و دانش، موفقیتهای چشمگیری به دست آمده که افتخارات دانشآموزان کشور در المپیادهای علمی و کسب مدالهای مختلف مؤید همین موضوع است.
رحمانی با بیان اینکه رئیسجمهور بر موضوع عدالت آموزشی تأکید ویژه دارد، افزود: وزرای دولت و استانداران نیز برای تحقق اهداف عدالت آموزشی وارد میدان شدهاند و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است و امیدواریم این روند با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.
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