  1. استانها
  2. یزد
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

محموله ۱۴۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در یزد توقیف شد

محموله ۱۴۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در یزد توقیف شد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از توقیف پنج نفتکش و کشف ۱۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری، اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی از تردد نفتکش‌های حامل سوخت قاچاق در محورهای مواصلاتی یزد مطلع شدند.

وی ادامه داد: تیم‌های گشت پلیس ضمن هماهنگی قضایی، پنج دستگاه تریلی نفتکش را متوقف و در بازرسی‌های انجام شده از کامیون‌ها ۱۴۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در این خصوص ۹ متهم که قصد انتقال محموله سوختی قاچاق از شهرهای مرکزی به جنوب شرق کشور را داشتند دستگیر و به مقامات قانونی معرفی شدند.

کد مطلب 6919395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه