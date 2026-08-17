محموله ۱۴۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در یزد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری، اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی از تردد نفتکش‌های حامل سوخت قاچاق در محورهای مواصلاتی یزد مطلع شدند.

وی ادامه داد: تیم‌های گشت پلیس ضمن هماهنگی قضایی، پنج دستگاه تریلی نفتکش را متوقف و در بازرسی‌های انجام شده از کامیون‌ها ۱۴۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در این خصوص ۹ متهم که قصد انتقال محموله سوختی قاچاق از شهرهای مرکزی به جنوب شرق کشور را داشتند دستگیر و به مقامات قانونی معرفی شدند.