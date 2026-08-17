کشت قراردادی گندم با انحصار دولت شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ نشست خبری انجمن غلات ایران در محل این انجمن برگزار شد.

محمدرضا مرتضوی، عضو هیئت‌مدیره انجمن غلات کشور با اشاره به وابستگی بازار غلات به واردات گفت: در ۵ ساله گذشته سالانه حدود ۲۰ میلیون تن غلات وارد کشور شده است. به طور میانگین سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن پالم، ۳.۵ میلیون تن گندم، ۱۰.۵ میلیون تن ذرت، ۳ میلیون تن جو، دانه‌های روغنی ۱.۲ میلیون تن و... وارد کشور می‌شود.

وی افزود: کشور در تامین ذرت مورد نیاز ۹۰ درصد، دانه‌های روغنی بالای ۹۹ درصد، جو بالای ۴۰ درصد و... وابستگی ارزی دارد.

وی اضافه کرد: در برخی سال‌ها در تامین گندم کل نیاز از داخل انجام شده و واردات به صفر رسیده است.

این مسئول صنفی تأکید کرد: خرید در زمان مناسب می‌تواند تا ۲ میلیارد دلار تفاوت قیمت را رقم بزند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن غلات کشور در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر خرید قراردادی در غلات مورد نیاز کشور به ویژه در گندم، عنوان کرد: دولت گندم کشاورزان را بالای ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم خرید می‌کند و حدود ۱۰۰۰ تومان می‌فروشد. این فرایند عملا بخش خصوصی را از چرخه خرید قراردادی خارج کرده است.

وی اظهار کرد: گندم در انحصار دولت است و کشت قراردادی شدنی نیست.

مرتضوی با اشاره به سطح زیر کشت گندم در کشور، تصریح کرد: ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مربوط به کشت آبی و ۴ میلیون هکتار در اختیار کشت دیمی گندم است.

وی با تأکید بر ورود دانش در کشت، ادامه داد: اگر کشت آبی گندم بر اساس فناوری و علم روز باشد در هر هکتار بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن برداشت داشته باشیم و این عدد برای اراضی دیم به ۱.۵ میلیون تن قابل دستیابی است.

وی گفت: به این ترتیب، تولید ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن گندم از ۶ میلیون هکتار سطح زیر کشت تامین این محصول استراتژیک شدنی است.

وی با گلایه از خرید تضمینی گندم با هر کیفیتی اظهار کرد: در برخی بارهای خریداری شده حدود ۳۰ درصد ناخالصی و خاک داشته است.

مرتضوی بیان کرد: در سیستم خرید گندم ضعف‌های بنیادی وجود دارد.

بهره‌وری پایین در کشت خرده مالک‌ها

کاوه زرگران، رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات در پاسخ پرسش خبرنگار مهر در خصوص ظرفیت بخش خصوصی برای کشت قراردادی، گفت: با توجه تنش آبی کشور امکان افزایش اراضی کشاورزی و سطح زیر کشت برای تولید گندم وجود ندارد.

وی افزود: تنها راه برای تامین و خرید قراردادی از سوی بخش خصوصی، مدیریت آب و افزایش راندمان در واحد هکتار است. این نیاز به برنامه‌ریزی دارد که چند پیش‌نیاز را می‌طلبد.

این مسئول صنفی یادآور شد: در تامین آب مورد نیاز دچار چالش‌های اساسی هستیم و بهره‌وری در آبیاری شاهد نیستیم. در تامین نهاده‌های کشاورزی از جمله‌ کود شیمیایی مورد نیاز هم مشکلاتی وجود دارد.

وی گفت: کشور سالانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن کود فسفات نیاز دارد که ۲۰ درصد بیشتر از این نیاز وارد نمی‌شود. به طور قطع، این امر روی بهره‌وری کشت تاثیر دارد. فقط در تامین کود اوره چون تولید داخل داریم مشکلی نداریم ولی باقی به عناوین مختلف دچار چالش است.

زرگران با بیان اینکه به دلیل حمایت از تولید داخل و عدم ورود ماشین‌آلات به روز در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، تولید مکانیزه و بهره‌ور نداریم، اظهار کرد: ما در کشور تراکتور بالای ۱۵۰ اسب بخار نداریم و این خود به خود کشاورزی را به سمت خرده مالکی هدایت می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات در پایان گفت: ظرفیت در بخش زیرساخت‌ها فراهم نیست و مزارع کوچک بهره‌ور نیستند.



کالاهای اساسی تا پایان سال تامین است در ادامه نشست محمد جعفری، دبیر انجمن غلات درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی طی ماه‌های آتی با توجه به شرایط کشور و روند پرداخت مطالبات معوق تامین‌کنندگان، گفت: با وجود تمامی محدودیت‌ها و مشکلات طی ماه های اخیر تجار تامین کالا را انجام داده‌اند و مشکلی در پوشش نیازهای مواد غذایی نداریم. این مسئول صنفی افزود: با توجه به تجربه تجار و پشتوانه دولت در تامین ارز، نگرانی برای تامین کالا تا پایان سال نخواهیم داشت‌ و ذخائر به میزان کافی موجود است.

جعفری ادامه داد: با تامین ارز و پرداخت مطالبات معوق نگرانی در ارتباط با تامین کالاهای اساسی نداریم، همچنان که در شرایط کنونی در برخی کالاها با مازاد اقلام مورد نیاز بازار کالاهای اساسی روبه‌رو هستیم.