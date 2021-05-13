توسعه بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی در ماهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در حاشیه سفر دو روزه و بازدید میدانی از مجتمعها و طرحهای پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر گفت: از آنجا که یکی از اهداف بلند مدت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مسیر توسعه پایدار و هوشمندانه صنعت، اجرای پروژههای پاییندست مبتنی بر خوراکهای پایه در پتروشیمیها (به جز خوراکهای نفت و گاز) است، در این سفر از روند عملیاتی این پروژهها در منطقه ماهشهر بازدید شد.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجرای طرحهای پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش است، افزود: با اجرای پروژههای پاییندست در صنعت پتروشیمی و بهرهبرداری از آنها، در چند سال آینده چهره صنعت پتروشیمی با تنوعسازی سبد محصولات تغییر میکند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: در تلاش هستیم که در منطقه ماهشهر که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی را به خود اختصاص داده است، طرحهای پاییندست پتروشیمی با استفاده از خوراکهای پایه خود صنعت اجرا شود. صنعت پتروشیمی به شدت نیازمند متنوعسازی سبد محصولات در تولید محصولات نهایی است، بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی درصدد توسعه زنجیره تولید محصولات نهایی است که با تحقق این امر ضمن ایجاد یک صنعت تابآور، کشور از واردات محصولات گران بینیاز میشود.
این مقام مسئول یکی از اهداف توسعه پایدار و هوشمندانه صنعت پتروشیمی در بلند مدت را تولید پروپیلن در صنعت خواند و اظهار کرد: نکته مهم و حائز اهمیت در اجرای طرحهای پتروشیمی تأمین نیاز ۳ میلیون تنی صنعت به پروپیلن است، بنابراین در مسیر تأمین نیاز صنعت، طرح PDH سلمان فارسی نخستین طرح فعال است که در حال حاضر با تأمین دانش فنی خارجی، پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۲ به بهرهبرداری برسد. در همین راستا، عملیات اجرایی طرح PDH پتروشیمی هیرسا نیز آغاز شده است و اجرای این طرح وضع مناسبی دارد.
به گفته محمدی، نخستین طرحی که از مسیر گاز طبیعی به سمت پروپیلن میرود، طرح GTP اسلامآباد غرب است که از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجرا میشود، هماکنون پیمانکار EPC این طرح انتخاب شده است و طی هفته آینده کار اجرایی آغاز میشود.
وی با بیان اینکه اکنون ظرفیت تولید و نیاز صنعت به پروپیلن در کشور نسبت یک به ۴ میلیون تن در سال است و امیدواریم با توسعه زنجیره پروپیلن، ضمن تولید محصولات ارزشمند و مورد نیاز صنایع داخلی از واردات جلوگیری کنیم، یادآور شد: صنعت پتروشیمی در حال تعریف و اجرای طرحهای تولید پروپیلن است، بهطوریکه پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴، در این صنعت کمبود پروپیلن نداشته باشیم و از این مسیر بتوانیم زنجیره اجرای طرحهای مشتق از پروپیلن را گسترش دهیم.
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