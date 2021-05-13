رابرت دنیرو بازی در یک کمدی جدید را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، رابرت دنیرو در یک فیلم کمدی با عنوان «درباره پدر من» در نقش پدر سباستین مانیسکالکو کمدین ظاهر میشود.
این داستان بر مبنای زندگی خود مانیسکالکو که استندآپ کمدینی شناخته شده است ساخته میشود و از پدر ایتالیایی مهاجر وی میگوید. در حالی که سباستین قصد دارد از نامزد آمریکاییاش خواستگاری کند، دنیرو که در نقش سالوو بازی میکند اصرار دارد تا یک آخر هفته را با والدین دختر آمریکایی بگذرانند. این یک هفته پر از درگیریهای فرهنگی و البته ماجراهای بامزه خواهد بود.
دنیرو و مانیسکالکو پیشتر با هم در «ایرلندی» اسکورسیزی همبازی شده بودند.
مانیسکالکو فیلمنامه این فیلم را با همکاری آستین ارل نوشته است.
این فیلم را لورا تروسو که سازنده فیلم موفق نتفلیکس با عنوان «کار کن» بود کارگردانی میکند.
دنیرو در همین حال در کار کردن در فیلم «قاتلان ماه کامل» اسکورسیزی است که فیلمبرداری آن چندی است شروع شده است. در این فیلم وی با لئوناردو دی کاپریو همبازی شده است. این بازیگر برنده اسکار همچنین قرار است بار دیگر بازیگر فیلم دیوید اوراسل باشد که با حضور بازیگران دیگری چون مارگو رابی، جان دیوید واشینگتن و کریستین بیل ساخته میشود.
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