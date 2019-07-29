رابرت دنیرو به فیلم بعدی اسکورسیزی اضافه شد/ بازی با دی کاپریو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فیلم «قاتلان ماه کامل» که مدت‌هاست قرار است به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و با بازی لئوناردو دی‌کاپریو بازیگر مورد علاقه این کارگردان ساخته شود، اکنون رابرت دنیرو را نیز همراه خود کرده است.

در حالی که قرار است فیلمبرداری این فیلم در طی بهار و تابستان ۲۰۲۰ انجام شود، تولید آن از نوامبر امسال شروع می‌شود.

این همان زمانی است که «ایرلندی» راهی سینماها می‌شود و بعد در نت‌فلیکس در دسترس خواهد بود. این فیلم اکنون در مراحل پس از تولید خود است.

در فیلم «قاتلان ماه کامل» رابرت دنیرو در نقش ویلیام هیل بازی خواهد کرد. البته این اولین همکاری دنیرو با دی‌کاپریو نخواهد بود و این ۲ در سال ۱۹۹۳ در درام «زندگی پسر» در نقش یک پسر و ناپدری‌اش با هم بازی کرده بودند اما این اولین باری است که اسکورسیزی ۲ بازیگر محبوبش را در کنار هم در یک فیلم بلند خواهد داشت. این ۲ پیشتر در یک فیلم بازرگانی با هم در برابر دوربین اسکورسیزی ظاهر شده بودند.

اوایل هفته پیش اسکورسیزی با رییس جماعت اوسیج که با عنوان خرس ایستاده شناخته می‌شود، در اوسیج کانتی دیدار کرده بود تا به آنها نشان دهد که تولید این فیلم می‌تواند از نظر مالی به این منطقه کمک کند. در همین دیدار اسکورسیزی گفته است رابرت دنیرو به مجموعه بازیگران فیلم افزوده شده است.

هم رابرت دنیرو و هم دی‌کاپریو از سابقه طولانی همکاری با اسکورسیزی برخوردار هستند و دی کاپریو سال ۲۰۱۳ برای آخرین بار در فیلم «گرگ وال استریت» در برابر دوربین اسکورسیزی قرار گرفته بود. جدیدترین همکاری دنیرو نیز در فیلم «ایرلندی» با این کارگردان رقم خورده است.