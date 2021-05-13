اولین منصوریان - رحمتی در نقش سرمربی/ بازگشت نکونام به قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور امروز با انجام ۵ بازی آغاز می‌شود که به ترتیب گل گهر از ذوب آهن پذیرایی می‌کند، آلومینیوم میزبان شهرخودرو است، نساجی و فولاد در قائم شهر به مصاف هم می‌روند، تراکتور میزبان صنعت نفت است و در آخرین دیدار استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با یکدیگر دیدار می‌کنند.

گل گهر - ذوب آهن

با اینکه پیروزی ذوب آهن مقابل استقلال تا حدودی این تیم را از منطقه خطر دور کرد، اما فشردگی امتیازات در پایین جدول همچنان خطری بالقوه برای سبزپوشان اصفهان است. آنها امروز باید به مصاف تیمی بروند که امتیاز گرفتن در خانه خودش را خوب بلد است و در حال حاضر نیز یکی از تیم‌های بالانشین جدول به حساب آمده و حتی نیم نگاهی هم به کسب سهمیه دارد.

امروز گل گهر با امیر قلعه نویی تنها ۳ تیم سپاهان، پرسپولیس و استقلال را بالاسر خود می‌بیند و قرار گرفتن در رتبه چهارم برای این تیم یک موفقیت است. آنها حتی اختلاف زیادی هم با تیم سوم جدول ندارند و در صورت پیروزی در این بازی خانگی و شکست احتمالی استقلال در دربی حتی می‌توانند جای آبی پوشان را در رده سوم جدول هم بگیرند.

آلومینیوم - شهرخودرو

این بازی را از آن جهت باید جالب‌ترین بازی این هفته دانست که نخستین تقابل علیرضا منصوریان و مهدی رحمتی در نقش سرمربی است که این اتفاق در فوتبال ایران هم تازگی دارد و هم قابل توجه است.

منصوریان و رحمتی که روابطی کاملاً سینوسی در استقلال داشتند، امروز فرسنگ‌ها دورتر از استقلال و جایی خارج از مستطیل سبز در فوتبال خدمت می‌کنند، نخستین تقابل فنی شان را با یکدیگر انجام می‌دهند.

آلومینیوم امروز یکی از تیم‌های بالا نشین جدول است و با ۳۲ امتیاز (هم امتیاز با گل گهر و به دلیل تفاضل گل کمتر) در رده پنجم قرار دارد و منصوریان حتی به کسب رده‌های بالاتر با این تیم چشم دارد. در مقابل شهرخودرو با ۲۵ امتیاز در جایگاه دهم قرار گرفته است. شاگردان رحمتی در صورت پیروزی در این بازی می‌توانند در خوش‌بینانه ترین حالت تا رده هفتم جدول هم صعود کنند و شاگردان منصوریان در صورت پیروزی در حالت خوش‌بینانه می‌توانند تا رده سوم جدول صعود کنند.

نساجی - فولاد

یکی از نکات جالب در خصوص این بازی، بازگشت جواد نکونام به جایی است که اگر نگوییم مربیگری را از آنجا شروع کرده، می‌توان گفت خودش را به عنوان یک مربی آینده دار در آنجا مطرح کرده و بعد از آن روی نیمکت فولاد نشست.

انگیزه‌های دو تیم نیز در این بازی کاملاً متفاوت است. فولاد خود را یکی از تیم‌های مدعی می‌داند و چه بسا اگر امتیازات کامل در دیدارهای معوقه‌اش را بگیرد بتواند در بین ۳ تیم بالای جدول قرار گیرد. اما نساجی امروز در منطقه خطر قرار گرفته و برای بقا در لیگ برتر تلاش می‌کند. به نظر می‌رسد از بین ذوب آهن، سایپا و نساجی یک تیم در پایان فصل به لیگ دسته اول سقوط کند و قائم شهری‌ها که با ساکت الهامی به بقا امیدوار شدند، باید برای کسب امتیازات کامل از این بازی خانگی تلاش مضاعفی داشته باشند.

تراکتور- صنعت نفت

تنها تیم شکست ناپذیر آسیایی امروز در خانه برابر تیمی قرار می‌گیرد که ضعیف‌ترین تیم نیم فصل دوم لیگ برتر است. گرچه خود تراکتور هم در نیم فصل دوم نتایج خوبی نگرفته، اما صنعت نفت به همراه ماشین سازی و سایپا تیم‌هایی هستند که در نیم فصل دوم موفق به کسب پیروزی نشده‌اند؛ ضمن اینکه صنعت نفت تنها تیمی است که در نیم فصل دوم موفق به گلزنی نشده است.

شاگردان پور موسوی در نیم فصل دوم ۶ بار به میدان رفته‌اند و تنها ۲ امتیاز به لطف دو نتیجه مساوی گرفته‌اند تا همراه با سایپا ضعیف‌ترین تیم‌های نیم فصل دوم باشند؛ با این توضیح که صنعت نفت با تفاضل کمتر در انتهای فصل نیم فصل دوم قرار می‌گیرد. تراکتور در صورت پیروزی احتمالی در این دیدار ۳۱ امتیازی شده و در بهترین حالت جای فولاد را در رده ششم جدول می‌گیرد. صنعت نفت نیز در صورت پیروزی احتمالی در این دیدار ۲۸ امتیازی شده و در بهترین حالت جای همین تیم تراکتور را در رده هفتم می‌گیرد.

برنامه بازی‌های هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال کشور

جمعه ۲۴ اردیبهشت

گل گهر سیرجان – ذوب آهن اصفهان؛ ساعت ۱۷:۵۵

تیم داوری؛ پیام حیدری – محمد عطایی- فرهاد فرهاد پور- حسین زمانی، ناظر: حیدر شکور

آلومینیوم اراک – شهر خودرو مشهد؛ ساعت ۱۸:۱۵ ورزشگاه امام خمینی اراک

تیم داوری؛ حسین زیاری – محسن سلطانی – علیرضا مرادی – سعید لهراسبی، ناظر: علی نقی مصطفی نژاد

نساجی مازندران – فولاد خوزستان؛ ساعت ۱۸:۲۵ ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر

تیم داوری؛ امیر عرب براقی – محمدرضا ابوالفضلی- حسن انتظاری – کمیل غلامی، ناظر: محمد رضا فلاح

تراکتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان؛ ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز

تیم داوری؛ محمد حسین زاهدی فرد- حسین مرادی – علی احمدی – سعاد وفاپیشه، ناظر: محمود رفیعی

پرسپولیس- استقلال؛ ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران

تیم داوری؛ محمد رضا اکبریان – علیرضا ایلدرم-مهدی عالیقدر – حسن اکرمی، کمک داور ذخیره: محمد رضا مدیر روستا، ناظر: رحیم رحیمی مقدم

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت

فولاد مبارکه سپاهان- مس رفسنجان؛ ساعت ۱۹:۲۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

تیم داوری؛ رضا کرمانشاهی – محمد جواد مداح – علی اکبر نوری- محمد حسین ترابیان، ناظر: سعید بطحائی

سایپا تهران- پیکان تهران؛ ساعت ۱۹:۲۵ ورزشگاه شهید دستگردی تهران

تیم داوری؛ اشکان خورشیدی – سعید قاسمی – بهزاد پناهی – احمد محمدی، ناظر: علیرضا یزدانی

نفت مسجد سلیمان – ماشین سازی؛ ساعت ۱۹:۲۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

تیم داوری؛ محمد رضا تارخ – حامد صفایی – سعید زیبا – علیرضا حیدرپناه، ناظر: یداله جهانبازی