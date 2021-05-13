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۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۰:۲۰

نعمتی خبر داد؛

ثبت نام «علی لاریجانی» در انتخابات قطعی شد

ثبت نام «علی لاریجانی» در انتخابات قطعی شد

نماینده ادوار مجلس اعلام کرد: ثبت نام «علی لاریجانی» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم قطعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز نعمتی از شخصیت‌های سیاسی نزدیک به علی لاریجانی در گفتگویی اعلام کرد: ثبت نام «علی لاریجانی»، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ قطعی است.

وی گفت: وی فردا یا شنبه برای ثبت نام به ستاد انتخابات کشور خواهد رفت.

این نماینده ادوار مجلس پیش از این در گفتگو با مهر، گفته بود: حضور لاریجانی در انتخابات قوت گرفته است و در همین راستا جلساتی با افراد مختلف در مورد کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته‌ایم.

همچنین خبرگزاری مهر، ۲۱ اردیبهشت ماه از نامزدی قطعی «علی لاریجانی» در انتخابات ریاست‌جمهوری و برنامه‌ریزی ۲۵۰ نماینده ادوار برای ساماندهی ستادهای انتخاباتی وی در سطح کشور خبر داده بود.

کد مطلب 5211463

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    نظرات

    • علی IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
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      با این همه حاشیه چطور به خودش اجازه میده ثبت نام کنه

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