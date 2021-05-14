طرح جامع پایانه مرز رازی تا پایان فعالیت دولت افتتاح می شود

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۵ پایانه مرزی و سهم ۲۳ درصدی در ترانزیت و جابجایی مسافر توسط پایانه‌های مرزی استان در کشور، افزود: وجود ۵ مرز رسمی با کشورهای همسایه نقش آذربایجان غربی به عنوان یکی استان‌های مهم در زمینه مبادلات مرزی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به ساخت طرح جامع پایانه مرز رازی به عنوان یکی از مهمترین مرزهای زمینی کشور در مبادلات مرزی، عنوان کرد: تاکنون ۶۵ میلیارد تومان به پیمانکار طرح جامع ساخت پایانه مرزی رازی پرداخت و ۷۰ میلیارد تومان نیز هزینه شده و نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه پایانه مرزی رازی لازم است.

شکری با بیان اینکه تاکنون ۲۳۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در ۵ مرز رسمی استان هزینه شده است، افزود: استان آذربایجان عربی با وجود پنج مرز رسمی از پتانسیل بالایی در تبادل و حمل و نقل کالا و مسافر با کشورهای همسایه برخوردار بوده که این امر اهمیت نگهداری از راه‌های استان را دوچندان کرده است.

مدیرکل راهداری و جمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: همچنین حدود ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار استانی برای نگهداری از راه‌های استان اختصاص یافته است که ۶۰ درصد آن تخصیص پیدا کرد و امسال نیز این اعتبارات حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

شکری پایانه رازی را نزدیک ترین پایانه کشورمان به ترکیه از طریق استان وان این کشور عنوان کرد و گفت: این پایانه در ۱۲ هکتار زمین و ۹ هزار مترمربع زیر بنا ساخته می‌شود که با توجه به شرایط سخت سرزمینی سالن مسافری و تجاری آن در یکجا احداث می‌شود.

وی بابیان اینکه در مجموع برای ساخت این پایانه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود، اعلام کرد: این پایانه یکی از مهمترین و فعال‌ترین پایانه‌های مرزی کشورمان است که سالانه در شرایط عادی از آن یک میلیون نفر مسافر تردد می‌کنند.

شکری با بیان اینکه پایانه مرز رازی خوی از فعال‌ترین پایانه‌های مرزی کشور است عنوان کرد: پایانه مرزی رازی مهمترین گذر برای تردد مسافران بین ۲ کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به شمار می‌رود و باید تمام تلاش خود را برای تسهیل تردد مسافران و کیفی سازی خدمات به کار گیریم.

آذربایجان غربی با دارا بودن ۵ پایانه با ۳ کشور مرز مشترک دارد و سالانه حدود ۴ میلیون مسافر از پایانه‌های استان تردد دارند و سالیانه ۸۰۰ میلیارد ریال برای ساماندهی پایانه‌های مرزی استان هزینه می‌شود.