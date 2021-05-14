محمدعلی وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آرایش سیاسی جریان اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: نهاد اجماع ساز جبهه اصلاحات به دنبال آن است که از بین ۱۴ کاندیدا به یک نامزد برسد، این نهاد به دنبال گزینش نهایی از بین اصلاح طلبان است اما این کار نافی مصلحت‌های حاکم بر جریان اصلاح طلب نیست.

این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار داشت: جریان اصلاح طلب همیشه آرمانی شروع می‌کند و خروجی اش مصلحتی است.

عضو فراکسیون امید مجلس دهم با بیان اینکه صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طبق قرائن قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دارد و گفت: احتمالاً جریان اصلاح طلب بر اساس مصلحت بر سر لاریجانی یا صالحی به اجماع می‌رسد.

وی اظهار داشت: طبق قرائن جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کند. تا دیروز فکر می‌کردیم عارف نیز ثبت نام خواهد کرد اما پس از بیانیه اعلام انصراف کاندیداتوری ایشان برای انتخابات ریاست جمهوری منتفی شد. البته برخی گروه‌ها اصرار بر حضور ایشان دارند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب فضای انتخابات را شکننده خواند و گفت: عدم قطعیت در جبهه اصلاح طلب و اصول گرا به خاطر عدم قطعیت در حضور آیت الله رئیسی در انتخابات است. حضور یا عدم حضور وی در آرایش سیاسی جناح اصلاح طلب و اصول گرا تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: جریان اصلاحات روندی را بر پایه نهاد اجماع ساز طی می‌کند اما احتمال دارد بر اساس مصلحت به نامزدی صالحی یا لاریجانی از جناح خود رضایت دهند.