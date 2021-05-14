ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی پنجشنبه شب در جلسه شورای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت فراهم سازی مقدمات لازم برای برگزاری انتخاباتی شفاف، قانونمند و باشکوه تصریح کرد: تقویت قانونمداری و جلب اعتماد عمومی، زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم در عرصه انتخابات خواهد شد.

صالحی از اهتمام ویژه دستگاه قضائی استان هرمزگان به منظور برخورد جدی با قانون شکنان خبر داد و خاطرنشان کرد: رصد دقیق تحرکات غیرقانونی و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی از سوی متولیان امر به منظور حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی تأکید کرد: نقش رسانه‌ها در رونق بخشی به فضای انتخابات و پیشگیری از جرایم و تخلفات، محوری و اثرگذار است و در این راستا؛ اقدام در جهت آگاهی بخشی و تولید و پخش ویژه برنامه‌هایی برای ایجاد فضای امید و شور و نشاط در سطح جامعه بسیار حائز اهمیت است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان هرمزگان با اعلام اینکه تبلیغات زودهنگام تخلف و جرم انتخاباتی محسوب می‌شود یادآور شد: تبلیغات پیش از موعد به منزله پایبند نبودن به قانون است و افراد حق ندارند پیش از آغاز زمان رسمی تبلیغات، در این خصوص اقدام کنند.

صالحی متذکر شد: فعالیت انتخاباتی مسئولین ادارات و کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از امکانات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ممنوع است و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس شورای قضائی استان هرمزگان اظهارداشت: استفاده از تجربیات انتخابات گذشته، شناسایی و رفع نقایص احتمالی و آموزش عوامل اجرایی از مهمترین نکاتی است که در برگزاری انتخابات پیش رو باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ابراز داشت: زیرساخت‌های الکترونیک مناسب و قابل توجهی برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک ایجاد شده است اما باید نحوه عملکرد دستگاه رأی گیری الکترونیکی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها آموزش داده شود تا مردم بتوانند به راحتی و به گونه‌ای که اختلالی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نشود در رأی گیری شرکت کنند.