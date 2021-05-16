تشکیل کارگروه ویژه جهت برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور عصر یکشنبه در جلسه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز اسلامشهر اظهار داشت: در این کارگروه نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، جهاد کشاورزی، دادگستری و… حضور خواهند داشت و پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز مهمترین راهبرد این کارگروه خواهد بود.

وی با بیان اینکه در آستانه برگزاری انتخابات ۲۸ خردادماه نظارت‌ها در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز باید بیشتر و جدی تر صورت گیرد گفت: متأسفانه به دلیل برخی موازی کاری‌ها، اعمال نظرات شخصی، رفتارهای تبعیض آمیز برای برخی افراد که در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز فعال هستند امنیت خاطر ایجاد شده که باید اقدامات قاطعی در این زمینه انجام شود.

فرماندار اسلامشهر با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات این کارگروه افزود: شهرداران و بخشداران به صورت هفتگی گزارش کامل و جامعی از وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز حوزه کاری خود ارائه خواهند کرد و تمامی اقدامات در زمینه برخورد با ساخت و سازها و… با هماهنگی اداره بازرسی فرمانداری صورت می‌گیرد.

مرسلپور گفت: اجرای کامل قانون حفظ اراضی و باغات، اجرای کامل ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ بررسی آخرین وضعیت حدنگاری اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکیل بانک جامع اراضی با استفاده از داده‌های دریافتی بازدیدهای هفتگی از اراضی شهرستان و ارائه گزارش به فرمانداری، مقام قضائی و سایر اعضا از جمله دیگر وظایف این کارگروه محسوب می‌شود.

فرماندار اسلامشهر بیان داشت: در صورت عدم برخورد به موقع با ساخت و سازهای غیرمجاز و تأخیر در گزارش به مقام قضائی و کارگروه، بالاترین مقام دستگاه مربوطه در قبال ضرر و زیان احتمالی به بیت المال باید پاسخگو باشد تا با معرفی خاطی احتمالی به مراجع قضائی با مسئول مربوطه برخورد قانونی متناسب صورت پذیرد.

وی بر ضرورت معرفی واحدهای مشاور املاک فاقد مجوز و عاملان ساخت و سازهای غیرمجاز توسط بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دبیرخانه شورای تأمین تاکید کرد و گفت: همچنین شهرداران و بخشداران اقدامات لازم جهت شناسایی مالکان و افرادی که با تخلیه نخاله و آتش زدن درختان، سعی در بایر نشان دادن اراضی کشاورزی به منظور تفکیک غیرقانونی آنها را دارند در دستور کار خواهند داشت.