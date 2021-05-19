روسیه: افزایش تلفات غیرنظامیان غزه غیرقابل‌ قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که یک مقام ارشد این کشور امروز چهارشنبه به سفیر رژیم صهیونیستی هشدار داد که اقداماتی که منجر به افزایش تلفات غیرنظامیان در غزه شود «غیرقابل قبول» است.

به گزارش رویترز، رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد زمانی را برای پایان دادن به تهاجم وحشیانه خود به غزه تعیین نمی‌کند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) ساعاتی پیش در سخنانی اعلام کرد: مسکو در راستای حل و فصل درگیری ها میان اسرائیل و فلسطین از جمله با میزبانی تماس های مستقیم میان طرف ها تلاش خواهد کرد. مسکو تحولات اوضاع در اسرائیل و فلسطین را با نگرانی و به دقت دنبال می کند. اسرائیل، فلسطین و همچنین تمامی طرف ها را به خویشتنداری فرامی‌خوانیم.

وی پیشتر تأکید کرده بود: منطقه غرب آسیا در قاره دیگری نیست. این منطقه در همسایگی ماست. در حقیقت این جنگ برای وضعیت متزلزل کنونی بسیار خطرناک است. آشکار است که این درگیری خطراتی را در صورت ادامه و گسترش ایجاد خواهد کرد. نظام امنیت منطقه تا حدودی شکننده است. بسیار مهم است که اجازه ندهیم خشونت پیشرفت کند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ غزه تاکنون طی ۱۰ روز اخیر شمار شهدای این منطقه به ۲۱۸ شهید و هزار و ۵۰۸ زخمی افزایش یافته است. در میان شهدا ۶۳ کودک، ۳۷ زن و ۱۶ فرد مُسن به چشم می خورند.