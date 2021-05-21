مهلا مومن زاده از کسب سهمیه المپیک بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک در قاره آسیا که در اردن جریان دارد، مهلا مؤمن زاده تکواندوکار تیم ملی بانوان ایران در وزن ۴۹- کیلوگرم و در مرحله نیمه نهایی برابر «یو یا سو» نفر ۲۷ رنکینگ المپیکی از چین تایپه شکست خورد و از رسیدن به سهمیه المپیک بازماند.

وی دور نخست استراحت داشت سپس «غزل کیانی» تکواندوکار ایرانی تیم ملی فلسطین را با نتیجه ۲۳ بر ۱۲ ‏‬ موفق به کسب پیروزی و صعود به مرحله نیمه نهایی شد.

مؤمن زاده با این شکست از دور مسابقات خارج شد و از کسب سهمیه بازماند.

ناهید کیانی دومین و آخرین نماینده ایران است که فردا به دیدار رقبای خودمی رود.

این دوره از مسابقات با حضور ۸۴ تکواندوکار از ۲۸ کشور در اردن جریان دارد.