به گزارش خبرگزاری مهر، از اولین لحظات وقوع زمینلرزه در سنخواست، با دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ۲ گروه امدادی به مناطق آسیب دیده اعزام شدند.
مدیرعامل بنیاد احسان در خصوص اقدامات انجام گرفته توسط این بنیاد در زلزله اخیر خراسان شمالی گفت: با دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در اولین ساعات حادثه ۲ گروه امدادی جهت بررسی اولیه وضعیت حادثه به مناطق آسیب دیده اعزام شدند و به تمام گروههای جهادی امدادی همکار بنیاد احسان در استانهای مجاور اعلام آماده باش داده شد.
سعید سلیمانی در مورد اقلام امدادی ارسال شده به مناطق زلزلهزده گفت: طبق تقسیم کاری که در بین سازمانهای امدادی انجام شده تاکنون ۲۲۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۲۰۰۰ بطری آب معدنی، ۵۰۰ بسته معیشتی جیره خشک به خانوادههای آسیب دیده از طرف بنیاد احسان اهدا شده، همچنین آشپزخانه قرارگاه جهادی فوریتهای امدادی بنیاد احسان با ظرفیت طبخ روزانه ۴۰۰۰ پرس غذای گرم در منطقه راهاندازی و فعال است.
مدیرعامل بنیاد احسان با توجه به نیاز آسیبدیدگان به ادامه حمایتهای امدادی گفت: اقدامات امدادی ستاد اجرایی تا رسیدن به وضعیت عادی برای آسیبدیدگان ادامه خواهد داشت.
آشپزخانه قرارگاه جهادی فوریتهای امدادی بنیاد احسان با ظرفیت طبخ روزانه ۴۰۰۰ پرس غذای گرم در منطقه راهاندازی و فعال شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، از اولین لحظات وقوع زمینلرزه در سنخواست، با دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ۲ گروه امدادی به مناطق آسیب دیده اعزام شدند.
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