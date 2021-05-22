ضرورت شفاف سازی سازمان همیاری شهرداری های استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر شنبه در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران ضمن تقدیر از شهرداران استان تهران اظهار داشت: اقدامات اثربخش شهرداران در جهت عمران و توسعه شهری و رضایتمندی شهروندان جای تقدیر و تشکر دارد.
وی افزود: مهمترین رویداد یعنی انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، میاندوره ای خبرگان و میاندوره ای مجلس در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ در پیش رو داریم و طبق آنچه قانون مشخص شده به کمک شهرداریها نیاز داریم.
استاندار تهران با بیان اینکه باید تمام تمهیدات اندیشیده شود و تلاشها صورت بگیرد تا همچون سال ۹۸ که استان تهران ۲۴ رده ترقی داشته و از ۲۷ به رتبه سوم در برگزاری سالم انتخابات رسید امسال نیز انتخابات به بهترین شکل برگزار شود گفت: در این خصوص به همیاری و تلاش و نظارت شهرداریها و همه عوامل نیاز داریم تا بتوانیم این افتخار را رقم بزنیم.
محسنی بندپی با اشاره به ابلاغ اساسنامه جدید سازمان همیاری از سوی وزارت کشور گفت: تغییرات در وظایف و اهداف سازمان همیاری شهرداریها در نظر گرفته شده که به چابک سازی شورا کمک میکند.
وی ادامه داد: بر اساس اساسنامه جدید هیئت مدیره شامل ۵ نفر اعضای اصلی و ۲ نفر علی البدل هستند و مدیرکل بازرسی استانداری نیز به عضویت شورا درآمده و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته شده است.
استاندار تهران عنوان کرد: اساسنامه جدید مسیر را برای فعالیت سازمان همیاریها مشخص کرده که مسیر شفاف و به دور از حاشیه میباشد و وظایف محدود و مشخص شده است.
محسنی بندپی تاکید کرد: جهت جبران عقب ماندگی تاریخی در مسائل حقوقی سازمان همیاری شهرداریهای استان تیم حقوقی تشکیل و اقدامات مورد نظارت قرار میگیرد؛ چرا که تقویت و شفاف سازی سازمان همیاری شهرداریها راهبرد بنده از زمان تصدی استانداری بوده تا اثربخشی اقدامات بیشتر شود.
محسنی بندپی در ادامه با اشاره به در پیش بودن سوم خرداد و فتح خرمشهر نیز اظهار داشت: خون شهدا باعث افتخار سربلندی، پایداری و مقاومت مردم شده و سبب شده تا ما تصدی پیدا کنیم از این رو مسئولیت داریم و باید به درستی وظایف خود را انجام دهیم و قدردان خون شهدا باشیم.
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