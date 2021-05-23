بلینکن: از سیاست فشار حداکثری علیه ایران چیزی عایدمان نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه بدون اشاره به خروج واشنگتن از توافق بین المللی برجام همراه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ میلادی، ادعا کرد که کشورش تا کنون نشانهای مبنی بر تصمیم ایران برای بازگشت به تعهدات هستهای خود ندیده است!
وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایبیسی نیوز در این باره گفت: ایران، فکر میکنم میداند چه کاری لازم است برای بازگشت به تعهدات هستهای انجام دهد. چیزی که هنوز ندیدهایم این است که آیا ایران آماده است و تمایل دارد تصمیم بگیرد که کاری را که لازم است، انجام دهد. آزمون این است و ما هنوز جوابی برای آن نداریم.
به گزارش اسپوتنیک، «آنتونی بلینکن» در این خصوص ادامه داد: ایران با داشتن سلاح هستهای یا توانایی ساخت سلاح هستهای در مدت کوتاهی می تواند در این زمینه ها با مصونیت بیشتری فعالیت کند که همین مسئله خود لزوم بازگردان مسئله هسته ای به چارچوبی که توافق هسته ای تعیین کرده بود را مورد تأکید قرار میدهد. خیلی از این فعالیت ها درحال حاضر و در طول ۴ سال گذشته ذیل فشار حداکثری که دولت قبلی اِعمال کرده بود، پیش میروند. بدون شک نتیجه ای که به دنبال آن بودیم (فشار حداکثری) - که توقف تمامی این فعالیت ها است - را به ارمغان نیاورد.
جمهوری اسلامی ایران پیشتر تأکید کرده است که لغو تمامی تحریمهای یکجانبه آمریکا که با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ توسط ترامپ وضع شد و راستی آزمایی صحت آنها، شرط بازگشت تهران به تعهدات برجامی خود است.
به گزارش مهر، توافق موقت و سه ماهه جمهوری اسلامی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۳۱ اردیبهشت به پایان رسید.
طبق این توافق، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان دسترسی به سایتهای مهم هستهای ایران را حفظ خواهند کرد اما پس از منقضی شدن توافق، در صورت عدم لغو تحریمها علیه جمهوری اسلامی، مقامهای ایران بر اساس ضربالاجل تعیین شده، دسترسی بازرسان را به سایتهای مهم هستهای قطع خواهند کرد و اطلاعاتی که در دوربینهای آژانس ضبط شده و ایران آن را محفوظ نگه داشته، از بین خواهند برد.
نمایندگان کشورهای عضو برجام طی چند هفته گذشته در وین گردهم آمدهاند تا در خصوص فعال کردن این توافق و بازگشت احتمالی آمریکا به آن رایزنی کنند.
این نشستها در هفتههای پیش نیز به انجام رسید. یکی از محورهای اصلی این گفتگوها لغو تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران است که در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط ترامپ وضع شد.
نظر شما