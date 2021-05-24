توضیح رگولاتوری درباره دلایل قطع برق سایت های BTS

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، مجید حقی معاون رگولاتوری اعلام کرد: در پی قطعیهای برق در سراسر کشور و اختلال در شبکه ارتباطی، اپراتورهای سیار ملزم شده اند امکانات دیزل ژنراتور و باطریهای پشتیبان برای تأمین برق هاب سایتها و سایتهای BTS را تقویت کرده و در صورت نیاز، کمبود یا اختلال در باطریها را رفع کنند.
وی افزود: با تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادارات کل ICT در استانها نیز باید با بازدید و بررسی میدانی سایتها، در صورت وجود مشکل در تجهیزات پشتیبانی برق، هماهنگی لازم را برای رفع آن انجام دهند.
معاون رگولاتوری درباره تعامل با وزارت نیرو برای رفع مشکلات ناشی از قطعی برق گفت: از وزارت نیرو و شرکت توانیر درخواست کردیم در صورت امکان، قطعی برق به حداقل رسیده و در طول یک روز چند بار تکرار نشود. همچنین برنامه زمانبندی قطعی برق به طور شفاف اعلام شود تا اپراتورها متناسب با آن برنامه ریزیهای لازم را برای مدیریت و تأمین برق سایتها و پایداری ارتباطات انجام دهند.
حقی با اشاره به اینکه زمان شارژ مجدد باطریهای پشتیبان برق پس از تخلیه شارژ، نسبتاً طولانی (حدود ۱۰ تا ۱۵ ساعت) است، تاکید کرد: با توجه به اینکه تجهیزات یکسو کنندههای اپراتورها هم برق سایتها را تأمین میکند و هم شارژینگ باطری را انجام میدهد، به همین دلیل اگر قطعیهای برق به تناوب و در بازههای زمانی کوتاه اتفاق بیفتد، تجهیزات پشتیبان برق سایتها نیز برای رفع مشکل کافی نیستند، به همین دلیل لازم است شرکت توانیر در تصمیم گیری برنامه زمانبندی قطعی برق، محدودیتهای تکنولوژی تجهیزات را در نظر بگیرد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تصریح کرد: ضرورت استفاده از خنک کننده ها به ویژه در مناطق گرمسیر به علت بالا بودن دمای هوا نیاز دیگر اپراتورها است که مستقیماً توسط شبکه اصلی برق تأمین میشود و از طریق باطریها هم قابل جبران نیست.
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