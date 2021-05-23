قطعی برق منجر به قطعی اینترنت همراه شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو روز اخیر، کاربران بسیاری از قطعی آنتن دهی و عدم دسترسی به اینترنت تلفن همراه همزمان با قطعی برق در مناطق مختلف تهران خبر دادهاند.
به نظر میرسد به دنبال قطعی و خاموشی در شبکه برق سراسری، آنتنهای BTS تلفن همراه نیز از کار میافتند و در این زمان امکان ارتباط رسانی به کاربران فراهم نخواهد بود.
این در حالی است که آنتنهای BTS هنگام بروز قطعی برق به طور اتوماتیک از باتری اضطراری استفاده میکنند و گفته میشود که برق مورد نیاز آنها بسته به نوع باتری میتواند مدت ۵ تا ۶ ساعت تأمین شود.
با این حال بروز اختلال در تلفن همراه برخی از مشترکان در مناطق مختلف تهران، نشان میدهد که باتری آنتنهای BTS اپراتورها کارآیی لازم را نداشته است. این باتریها یا ظرفیت کمی دارند و یا اینکه مستهلک شدهاند و برای آنها جایگزینی در نظر گرفته نشده است.
پیگیری خبرنگار مهر از اپراتورهای موبایل ضمن تأیید این نکته، حاکی از آن است که ظرفیت همه باتریها به یک اندازه نیست و هر کدام دارای شرایط خاص خود هستند که ممکن است در یک منطقه با وجود قطعی مکرر برق، امکان تأمین برق از طریق باتری به مدت زیاد فراهم نشود.
اپراتورها میگویند که قطعی مکرر برق آنهم در فواصل کوتاه سبب میشود که برخی از باتریها امکان شارژ مجدد نداشته باشند. از سوی دیگر باتری آنتنهای BTS با توجه به میزان استفاده از خدمات VOICE یا دیتا، مدت زمان متفاوتی برای تأمین انرژی دارند.
در نهایت اینکه اپراتورها پاسخگویی به چرایی قطعی ارتباطات در زمان قطع برق را وظیفه رگولاتوری میدانند.
با این حال این سوال از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است که استاندارد در نظر گرفته شده برای تأمین برق آنتنهای BTS به چه میزان است و اپراتورها مطابق با این استانداردها تا چه زمانی موظف به سرویس دهی به مشترکان هستند و اینکه مسئولیت قطعی ارتباط مشترکان بدون اطلاع رسانی قبلی در این روزها برعهده کیست و نحوه جبران خسارات ناشی از این قطعی ارتباط، چگونه خواهد بود؟
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