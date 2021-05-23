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۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۳۶

مهر بررسی کرد؛

قطعی برق منجر به قطعی اینترنت همراه شد

قطعی برق منجر به قطعی اینترنت همراه شد

به دنبال خاموشی و قطعی شبکه برق در مناطق مختلف، ارتباط کاربران تلفن همراه نیز در مناطقی از تهران قطع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو روز اخیر، کاربران بسیاری از قطعی آنتن دهی و عدم دسترسی به اینترنت تلفن همراه همزمان با قطعی برق در مناطق مختلف تهران خبر داده‌اند.

به نظر می‌رسد به دنبال قطعی و خاموشی در شبکه برق سراسری، آنتن‌های BTS تلفن همراه نیز از کار می‌افتند و در این زمان امکان ارتباط رسانی به کاربران فراهم نخواهد بود.

این در حالی است که آنتن‌های BTS هنگام بروز قطعی برق به طور اتوماتیک از باتری اضطراری استفاده می‌کنند و گفته می‌شود که برق مورد نیاز آن‌ها بسته به نوع باتری می‌تواند مدت ۵ تا ۶ ساعت تأمین شود.

با این حال بروز اختلال در تلفن همراه برخی از مشترکان در مناطق مختلف تهران، نشان می‌دهد که باتری آنتن‌های BTS اپراتورها کارآیی لازم را نداشته است. این باتری‌ها یا ظرفیت کمی دارند و یا اینکه مستهلک شده‌اند و برای آنها جایگزینی در نظر گرفته نشده است.

پیگیری خبرنگار مهر از اپراتورهای موبایل ضمن تأیید این نکته، حاکی از آن است که ظرفیت همه باتری‌ها به یک اندازه نیست و هر کدام دارای شرایط خاص خود هستند که ممکن است در یک منطقه با وجود قطعی مکرر برق، امکان تأمین برق از طریق باتری به مدت زیاد فراهم نشود.

اپراتورها می‌گویند که قطعی مکرر برق آن‌هم در فواصل کوتاه سبب می‌شود که برخی از باتری‌ها امکان شارژ مجدد نداشته باشند. از سوی دیگر باتری آنتن‌های BTS با توجه به میزان استفاده از خدمات VOICE یا دیتا، مدت زمان متفاوتی برای تأمین انرژی دارند.

در نهایت اینکه اپراتورها پاسخگویی به چرایی قطعی ارتباطات در زمان قطع برق را وظیفه رگولاتوری می‌دانند.

با این حال این سوال از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است که استاندارد در نظر گرفته شده برای تأمین برق آنتن‌های BTS به چه میزان است و اپراتورها مطابق با این استانداردها تا چه زمانی موظف به سرویس دهی به مشترکان هستند و اینکه مسئولیت قطعی ارتباط مشترکان بدون اطلاع رسانی قبلی در این روزها برعهده کیست و نحوه جبران خسارات ناشی از این قطعی ارتباط، چگونه خواهد بود؟

کد مطلب 5218740

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    نظرات

    • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
      4 2
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      این همه تدبیردراین دولت واقعا که نوبر است این هم نتیجه اعتمادبه کسانی که میخواهندبا تعامل بادنیا مشکلات راحل کنندحکایت طرف که امدراه رفتن کلاغ رایادبگیردراه رفتن خودش روهم ازیادلرد
    • ناصر IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
      2 0
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      عدم پرداخت بدهی نیروگاههای خصوصی واسطه گری توانیر ومنفعت های شرکت توانیر از واسطه گری عدم امکان فروش و استفاده مستقیم از برق تولیدی نیروگاههای خصوصی به صورت مستقیم سود سرشار توانیر از دلالی برق ..... مشکل از خود ماست و خودمان میخواهیم با ورشکسته شدن نیروگاههای خصوصی فقط توانیر به عنوان بزرگترین دلال
    • محمد IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
      2 0
      پاسخ
      به به و باریکلا به این همه اقتدار ملی
    • بنیامین IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
      2 0
      پاسخ
      یعنی دو روزه میخوام از همراه اول اینترنت بخرم میزنه "در حال بروز رسانی" عجبا!

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