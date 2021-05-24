به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما، شبکه «شما» به عنوان آیینه تمامنمای سیمای مراکز، نقش موثری در دیده شدن برنامههای انتخاباتی صدا و سیمای استانها در گستره ملی دارد.
بر همین اساس اجرای برنامههای مشترک توسط این شبکهها، در اولویت قرار داشته و در این راستا، ویژه برنامه شبانه شبکه شما از اول خردادماه تا زمان انتخابات، از شبکههای مختلف استانی پخش خواهد شد.
زمان پخش این برنامه هر شب از ساعت ۲۲ تا ۲۳ در نظر گرفته شده و شامل ۲۶ برنامه است که به ترتیب و با همکاری مراکز خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، لرستان، آبادان، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، قم، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، گیلان، آذربایجان غربی، کیش، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، البرز، یزد، کرمان و خوزستان روی آنتن میرود.
در این برنامهها استانداران هر استان به عنوان مهمان ویژه حضور یافته و به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای برپایی هرچه باشکوهتر انتخابات میپردازند.
پخش آیتمهای گوناگون در رابطه با آمادگی استان برای برگزاری انتخابات، ظرفیتهای شهرها و روستاهای مختلف کشور، برنامههای رسانه استانی در ارتباط با زمینهسازی برای حضور حداکثری و مشارکت گسترده مردم در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، تصاویری از حضور مردم در دورههای قبلی انتخابات و حماسه حضور ملت ایران در مناطق مختلف کشور، همچنین گزارشهای مردمی پیرامون اهمیت و نقش حضور مردم پای صندوقهای رای از دیگر بخشهای این برنامهها خواهد بود.
ارتباط زنده با دیگر مراکز، گفتگو با چهرهها و شخصیتهای مشهور استانی و آیتمهای طنز و سرگرمکننده هم جزو بخشهای مختلف این برنامههاست.
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