استقلال از تساوی تلخ گریخت/ قفل پای مهاجم طلسم شده بالاخره باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری معوقه از هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر شامگاه امروز دوشنبه تیم فوتبال صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان میزبان استقلال تهران بود که این دیدار برتری یک بر صفر آبی‌های تهران به پایان رسید. آرمان رمضانی (۹۵) برای استقلال گل زد.

استقلال در این دیدار با سید حسین حسینی، وریا غفوری، محمد نادری (۷۴ داریوش شجاعیان)، سیاوش یزدانی (۷۴ میلیچ)، مسعود ریگی، محمدحسین مرادمند، آرش رضاوند، عارف غلامی، فرشید اسماعیلی، مهدی قایدی (۹۷ محمد دانشگر) و ارسلان مطهری (۸۲ آرمان رمضانی) به میدان رفت.

در نیمه اول دو تیم موقعیت‌های خوبی را برای گل زنی داشتند که البته شانس تیم میزبان بیشتر بود اما سیدحسین حسینی دوبار با واکنش‌های خوب خود مانع از باز شدن دروازه استقلال شد.

آبی پوشان نیز که به سه امتیاز این دیدار نیاز مبرم داشتند تلاش زیادی به خرج دادند تا بتوانند دروازه میزبان را باز کنند اما این تلاش‌ها راه به جایی نبرد و نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم شاگردان فرهاد مجیدی به تلاش برای رسیدن به گل اضافه کردند و با تحت فشار قرار دادن تیم حریف سعی کردند به گل برتری برسند اما دفاع کم اشتباه صنعت نفت این اجازه را به آنها نداد.

در دقیقه ۵۲ اما معادلات بازی کمی تغییر کرد و حسین بغلانی کاپیتان تیم صنعت نفت در حرکت مهدی قایدی به سمت دروازه اخلال ایجاد کرد و با سرنگون کردن مهاجم تند و تیز استقلال از داور کارت قرمز دریافت کرد و از زمین اخراج شد تا کار شاگردان پورموسوی در ادامه بازی سخت شود.

استقلال که برای رسیدن به گل و سه امتیاز این دیدار تلاش زیادی از خود نشان می‌داد در دقیقه ۷۴ توسط مهدی قایدی به گل رسید اما این بازیکن در موقعیت آفساید به توپ ضربه زد تا دروازه تیم میزبان همچنان بسته بماند.

در دقایق پایانی فرهاد مجیدی با انجام سه تعویض و به میدان فرستادن آرمان رمضانی قصد داشت از ارسال‌های بلند نتیجه بگیرد که این بار نقشه او جواب داد و آرمان رمضانی گره بازی را باز کرد اما نه روی ارسال‌های بلند!

در دقیقه ۹۵ این دیدار مدافع صنعت نفت در دادن توپ به دروازه بان خودی مرتکب اشتباه شد و توپ را به آرامی برای گروسیان ارسال کرد که آرمان رمضانی زودتر به توپ رسید و با یک ضربه آرام دروازه صنعت نفت را باز کرد تا سه امتیاز حساس را برای تیمش به ارمغان بیاورد. این اولین گل رمضانی با پیراهن استقلال بود.

استقلال با این پیروزی ۳۷ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد تا جای گل گهر را بگیرد. این تیم با یک بازی کمتر در این رده قرار گرفته است. صنعت نفت آبادان هم با ۲۶ امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفت.