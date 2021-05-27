وعده کمک نیم میلیارد دلاری قطر برای بازسازی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه در یک پیام توئیتری اعلام کرد که «دولت قطر برای حمایت از بازسازی غزه ۵۰۰ میلیون دلار کمک مالی به این منطقه تحت محاصره اعطا می‌کند».

وزیر خارجه قطر در ادامه گفت: «ما به حمایت از برادرانمان در فلسطین برای دستیابی به راه حلی منصفانه و پایدار از طریق برپایی یک دولت مستقل برای آنها ادامه خواهیم داد».

گفتنی است، قطر اغلب اوقات به عنوان یک میانجی در مناقشه‌ها میان اسرائیل و جنبش حماس- که از سال ۲۰۰۷ کنترل غزه را در دست دارد- عمل کرده است. این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس تاکنون برای پشتیبانی از آتش بس های پیشین صدها میلیون دلار در قالب کمک‌های بشردوستانه و توسعه ارائه کرده است.

خبرگزاری رسمی قطر در گزارش خود اعلام کرد که هدف از اعطای این وجه مالی کمک به فلسطینیان ساکن غزه برای «رویارویی با چالش‌های زندگی برآمده از حمله‌های اخیر اسرائیل و کمک به بازسازی امکانات خدماتی و رفاهی در غزه… و همچنین منازل ویران شده است».

گفتنی است، حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای رژیم جنایتکار صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین از روز دهم ماه مه ۲۰۲۱ آغاز شد و پس از یازده روز بمباران متوالی نوار غزه که ۲۵۴ شهید و بیش از ۱۹۰۰ زخمی برجای گذاشت، با برقراری آتش بس متوقف شد.