یک افسر پلیس فرانسه مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت و کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فردی مسلح به اسلحه سرد در شهر «نانت» فرانسه یک افسر پلیس زن را مورد حمله قرار داد.

بر اساس این گزارش، ضارب مذکور با چاقو به یک افسر پلیس زن در شهرک «لا کاپل» واقع در حومه شهر نانت حمله ور شده و وی را مورد اصابت ضربات چاقو قرار داده است.

بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه، حدود ظهر امروز فردی ناشناس با ورود به مرکز پلیس در حومه شهر نانت در شرق فرانسه ۲ تن از نیروهای پلیس را با ضربات چاقو به شدت زخمی کرد و با سرقت اسلحه پلیس از محل گریخت.

۱۸۰ تن از نیروهای پلیس و ژاندارمری با پشتیبانی ۲ فروند بالگرد جستجوها را برای بازداشت فرد مذکور آغاز کردند. نیروهای پلیس برای جلوگیری از سوء قصد های احتمالی در مدارس و مراکز آموزشی مستقر شده اند.

سوءقصد کننده فراری چند دقیقه پیش بازداشت شد اما پلیس زخمی بر اثر جراحات وارده، جان خود را از دست است.