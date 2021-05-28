بررسی ادعای ارتباط نامتعارف یکی از اتباع خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد خسروی رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی ناجا از تشکیل پرونده‌ای در خصوص ادعای یکی از اتباع خارجی و بررسی صحت و سقم آن توسط پلیس خبر داد و در خصوص جزئیات این خبر گفت: تصاویری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه یکی از اتباع بیگانه مدعی شده است با کاربران ایرانی ارتباط نامتعارف دارد.

وی ادامه داد: با توجه به انتشار وسیع این تصاویر در فضای سایبر بسیاری از هموطنان و اصحاب رسانه خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا اظهار داشت: پرونده‌ای تحت همین عنوان به صورت مشترک در دو پلیس تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پیگیری و مشخص شدن صحت و سقم این موضوع تشکیل شده است.

وی عنوان داشت: به محض مشخص شدن ابعاد ماجرا مراتب به سرعت اطلاع رسانی خواهد شد.