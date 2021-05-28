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۷ خرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۱۷

در دستور کار پلیس قرار گرفت؛

بررسی ادعای ارتباط نامتعارف یکی از اتباع خارجی

بررسی ادعای ارتباط نامتعارف یکی از اتباع خارجی

رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی ناجا از تشکیل پرونده‌ای در خصوص ادعای یکی از اتباع خارجی و بررسی صحت و سقم آن توسط پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد خسروی رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی ناجا از تشکیل پرونده‌ای در خصوص ادعای یکی از اتباع خارجی و بررسی صحت و سقم آن توسط پلیس خبر داد و در خصوص جزئیات این خبر گفت: تصاویری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه یکی از اتباع بیگانه مدعی شده است با کاربران ایرانی ارتباط نامتعارف دارد.

وی ادامه داد: با توجه به انتشار وسیع این تصاویر در فضای سایبر بسیاری از هموطنان و اصحاب رسانه خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا اظهار داشت: پرونده‌ای تحت همین عنوان به صورت مشترک در دو پلیس تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پیگیری و مشخص شدن صحت و سقم این موضوع تشکیل شده است.

وی عنوان داشت: به محض مشخص شدن ابعاد ماجرا مراتب به سرعت اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5222352

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
      1 0
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      ما را از تجاوز داعش به ناموس مي ترساند در حالي كه الان به راحتي از يك كشور ديگه وارد شدند مطمئن باشيد بالاتر از گل بهش نخواهند گفت چون حدود 10سال پيش تو عسلويه بين دو قبيله محلي جلوي هتل چيني ها دعوا شد و كارگران چيني نارحت شدن از اينكه مزاحم استراحتشان شدند بعد از بالا دستور رسيد فرماندار و سران دو

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