امکان استفاده از سربرگ مراکز جهت درج نسخه برای افراد فاقد دفترچه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی، در خصوص درج نسخ سرپابی در سربرگ مراکز درمانی شامل مطب، درمانگاه و بیمارستان‌ها گفت: از تاریخ ۱۸ فروردین سال جاری استفاده از سربرگ مراکز جهت درج نسخه در مواردی که بیمه شدگان سازمان فاقد دفترچه درمانی بوده و یا اینکه اوراق سفید دفترچه آنان به اتمام رسیده باشد، بلامانع است.

وی افزود: بدون شک این مهم شامل تمامی بیمه شدگان سازمان در صندوق‌های مختلف می‌شود، لذا رعایت مواردی نظیر احراز هویت بیمه شدگان از طریق رؤیت کارت ملی و یا جلد دفترچه توسط پزشک و درج نام و نام خانوادگی، کد ملی بیمه شده و تاریخ ویزیت به خط پزشک و بدون قلم خوردگی بر روی نسخه ضروری است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: همچنین رعایت زمانبندی استقرار نسخه نویسی الکترونیکی مطابق برنامه ابلاغی بوده و مراتب به نحو مقتضی باید به اطلاع مرکز طرف قرارداد و سایر مراجع استانی رسد.