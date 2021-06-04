امام خمینی (ره) در قلب فلسطینیان جای دارد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: شاید زمانی که مقام‌های وقت رژیم صهیونیستی از انقلاب ایران به عنوان زلزله قرن یاد کردند، کمتر کسی به عمق تأثیرگذاری این انقلاب در آینده رویدادهای منطقه‌ای پی برد. حداکثر درکی که از هشدارهای مراکز امنیتی غرب و اسرائیل به انقلاب ایران وجود داشت، این بود که انقلاب ایران در مرزهای این کشور باقی نمی‌ماند و فرهنگ سیاسی کشورهای دیگر بویژه منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

غرب معتقد بود که انقلاب اسلامی ایران در محتوای خود در بردارنده مفاهیم خطرناکی است که نه تنها ملت‌های منطقه را آگاه خواهد کرد بلکه منافع و نیز امنیت پیرامونی آن بویژه رژیم صهیونیستی هم تهدید خواهد شد غرب معتقد بود که انقلاب اسلامی ایران در محتوای خود در بردارنده مفاهیم خطرناکی است که نه تنها ملت‌های منطقه را آگاه خواهد کرد بلکه منافع و نیز امنیت پیرامونی آن بویژه رژیم صهیونیستی هم تهدید خواهد شد. آنها می‌دانستند در ورای تمامی این مفاهیم و نیز پدیدآورنده آن یک رهبری مقتدر وجود دارد که هم مسیر و هم روند ادامه کار و مدیریت فرایندهای سیاسی را به خوبی می‌داند و نقطه همگرایی مردم ایران نیز بود.

مشکل اصلی این بود که آنها متوجه شدند که رهبری انقلاب ایران هیچگاه حاضر نخواهد شد در برابر اولویت‌های تعیین شده عقب نشینی یا درباره اصول مذاکره کند. یکی از محورهای مهم فکری امام خمینی (ره) تنفر از سازش بود. چند رویکرد برای مقابله با انقلاب امام در دستور کار قرار گرفت که مهمترین آن ایجاد نگرانی در بین ملت‌های منطقه با استفاده از ایران هراسی بود.

خبرنگار مهر به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) گزارشی را درباره نقش امام (ره) وتاثیرگذاری ایشان در مسأله فلسطین تهیه کرده است و در این خصوص با شماری از شهروندان فلسطینی گفتگو کرده است. خبرنگار مهر در بخشی از این گزارش با «خضر حبیب» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی گفتگویی را ترتیب داده است.

در این گزارش همچنین عنوان شده است: واقعیت این است که امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، مسأله فلسطین را بار دیگر احیا ساختند. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سایه امام خمینی (ره) موجب شد تا بارقه امیدی در میان فلسطینیان جهت رویارویی با دشمن صهیونیستی ایجاد گردد.

در همین ارتباط، «خضر حبیب» عضو ارشد جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین تصریح می‌کند: «اگر بگوییم که شاید امام خمینی (ره) بزرگترین رهبر یک انقلاب در قرن بیستم بوده‌اند، بیراه نگفته‌ایم. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرچم اسلام را بالا بردند و جمهوری اسلامی را نیز بر مبنای همین اصول اسلامی بنا کردند.

این عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ادامه نیز تصریح می‌کند: امام خمینی (ره) به تمامی مسائل جهان اسلام اهتمام ورزیدند. مسأله فلسطین در رأس اولویت‌های ایشان قرار داشت. ازهمین‌روی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران همواره از مسأله فلسطین حمایت به عمل آوردند.‌ عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی: امام خمینی (ره) به تمامی مسائل جهان اسلام اهتمام ورزیدند. مسأله فلسطین در رأس اولویت‌های ایشان قرار داشت علیرغم رحلت ایشان، جمهوری اسلامی ایران همچنان پرچمدار حمایت از مسأله فلسطین به شمار می‌رود.

خضر حبیب همچنین عنوان کرده است: بنابراین، جمهوری اسلامی ایران میراث بزرگ امام خمینی (ره) در حمایت از مسأله فلسطین را همچنان حفظ کرده است. این بدان معناست که جمهوری اسلامی پیمان خود با امام خمینی (ره) بنیانگذر انقلاب اسلامی را فراموش نکرده است.

در همین حال، «جبر ابو هدروس» تحلیلگر و نویسنده فلسطینی نیز در این باره می‌گوید: واقعیت این است که امام خمینی (ره) همچنان شخصیتی هستند که در قلب فلسطینیان جای دارند. مردم فلسطین هنوز هم در عمق وجود خود امام خمینی (ره) را حس می‌کنند. علت این مسأله هم آن است که ایشان از همان روز اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران خدمات گسترده‌ای را به مسأله فلسطین ارائه کردند و از مظلومیت آن حمایت به عمل آوردند.

این تحلیلگر فلسطینی می‌افزاید: علیرغم اینکه بسیاری از کشورهای جهان عرب مسأله فلسطین را به فراموشی سپردند، اما امام خمینی (ره) تا آخرین لحظه از مسأله فلسطین حمایت کردند و اجازه ندادند این مسأله به دست فراموشی سپرده شود.

پس از رحلت امام خمینی (ره) نیز جمهوری اسلامی ایران از میراث بزرگ ایشان در حمایت از مسأله فلسطین پاسداری کرد در گزارش مذکور آمده است: پس از امام خمینی (ره) رهبران و علمای بزرگی در جمهوری اسلامی ایران پرچم اسلام را بالا نگاه داشتند و عشق به مقاومت و جهاد در برابر اشغالگران را در درون مسلمانان و آزادگان جهان زنده کردند. در همین ارتباط، «طاهر لولو» اندیشمند و مفکر اسلامی می‌گوید: «درست در شرایطی که مستکبران و استعمارگران از تمام توان خود برای نابودی جهان اسلام بهره برداری می‌کردند، امام خمینی (ره) ظهور کردند تا بگویند که اسلام هنوز زنده و قدرتمند است.

از سوی دیگر، «شیخ نمر ابو عون» مبلغ اسلامی نیز تصریح می‌کند: «بزرگترین و برجسته‌ترین چیزی که تمامی علمای جهان اسلام از امام خمینی (ره) به یاد می‌آورند این است که ایشان آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند. امروز زمانی که آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان فرا می‌رسد، تمامی علما، مسلمانان و آزادگان از ظرفیت‌های خود برای بزرگداشت این روز در حمایت از مسأله فلسطین بهره برداری می کنند».

باید بگوییم تا زمانی که خط مشی این عالم بزرگ یعنی امام خمینی (ره) ادامه دارد، هیچ ترس و واهمه‌ای پیرامون آینده مسأله فلسطین وجود نخواهد داشت. بر روح بلند امام خمینی (ره) هزاران سلام و درود می‌فرستیم.