آلومینیوم اراک از میزبانی در لیگ برتر فوتبال محروم شد

محمدرضا غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اخیراً سازمان لیگ ایران با ارسال نامه‌ای به باشگاه آلومینیوم اراک، اعلام کرده است، با توجه به مشکل نور و پروژکتورهای ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک محل برگزاری مسابقات و عدم رفع آن در ۲ دیدار اخیرش مقابل پدیده مشهد و تراکتور تبریز که به منجر به تغییر ساعات بازی به ظهر شد، این تیم تا اطلاع ثانوی و رفع نواقص اجازه میزبانی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: آلومینیوم اراک در دیدار آینده اش در هفته بیست و پنجم لیگ برتر باید در یکی از روزهای نهم یا دهم تیرماه از استقلال میزبانی کند که به خاطر گرمای شهر اراک عملاً برگزاری بازی در ظهر (مثل دیدار با پدیده و تراکتور) مقدور نیست و باید این مسابقه زیر نور برگزار شود اما شرایط میزبانی ورزشگاه امام خمینی (ره) هنوز مهیا نیست.

رئیس هیأت فوتبال استان مرکزی بیان کرد: در این رابطه با ارسال نامه‌ای به اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی درخواست شده که هرچه سریع‌تر نسبت به رفع نواقص اقدام شود.

غفاری افزود: در بخشی از این نامه آمده است: «در خصوص رفع و رجوع مشکلات ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به خصوص مشکل نور با قید فوریت و اقدام عاجل در فرصت تعطیلات ناشی از مسابقات تیم ملی انجام شود و با توجه به اینکه استادیوم مذکور در مالکیت آن اداره کل است و براساس اعلام برنامه جدید از سوی سازمان لیگ اولین دیدار میزبانی شهر اراک از باشگاه آلومینیوم سلب شده است و برگزاری دیدار منوط اصلاح به موارد ذکر شده از سوی سازمان لیگ ایران است، لازم است در این خصوص هر چه سریع‌تر نسبت به رفع نواقص موجود اقدام شود. بدیهی از هرگونه تبعات اجتماعی و ورزشی و… ناشی از عدم رفع مشکلات و کمبودها راسأ متوجه آن اداره کل است».