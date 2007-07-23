علی خودسیانی درباره دلیل پخش نشدن مجموعه "خواستگاران" طبق اعلام قبلی از اول هفته جاری به خبرنگار مهر گفت: "ترجیح می‌دهم دلیل این مسئله را روابط عمومی شبکه یک توضیح بدهد. اما ما 15 قسمت از مجموعه را برای پخش آماده کرده و حتی پنج تا شش قسمت آن را به شبکه تحویل داده ایم. علاوه بر آن 10 اپیزود دیگر از این مجموعه هم تصویربرداری و تدوین شده است."

سرپرست نویسندگان و تهیه‌کننده مجموعه "خواستگاران" ادامه داد: "ما قبل از تحویل دادن نوارها به شبکه تمام اصلاحات لازم را انجام دادیم، حتی مجموعه در کنداکتور برنامه‌های شبکه یک قرار گرفته بود تا از اول هفته روی آنتن برود، ولی پخش نشد. البته آقای حاتمی مدیر گروه خانواده در جریان پخش نشدن این مجموعه هست و نیم ساعت قبل از اینکه مجموعه روی آنتن برود با من تماس گرفت و گفت که مجموعه پخش نمی‌شود."

خبرنگار مهر برای پیگیری علت پخش نشدن "خواستگاران" با گروه خانواده شبکه یک تماس گرفت تا دلیل آن را از مدیر گروه پیگیری کند. زهرا ادیبی، مسئول دفتر گروه خانواده، با لحنی تند دلیل پخش نشدن مجموعه را آماده نبودن نوارها اعلام کرد و با عصبانیت گفت: "حق ندارید این جمله را بنویسید، چون در این صورت من تکذیب می‌کنم."

مجموعه تلویزیونی "خواستگاران" در 50 قسمت 20 دقیقه‌ای به کارگردانی هنری گلاب آدینه تهیه شده است. داستان این مجموعه درباره 50 مجلس خواستگاری است و کریم خودسیانی، فریبا فتاحی، محمد نداف، پرستو شاه‌محمدی، ندا روشنایی، سپیده شاه‌حسینی و مرجان قریشی به عنوان نویسنده با پروژه همکاری دارند.

داریوش اسدزاده، رضا توکلی، امید زندگانی، فخرالدین صدیق شریف، بهرام ابراهیمی، معصومه آقاجانی، مهسا مهجور، نورا هاشمی و ... بازیگران، امیر بنایی طراح صحنه و لباس، بهرام محمدی‌پور برنامه‌ریز و مدیر تولید، علی ملاقلی‌پور دستیار اول کارگردان و علی بنکدار مدیر روابط عمومی مجموعه تلویزیونی "خواستگاران" هستند.