به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر نصیری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فریضه نماز جمعه فردا ۲۱ خرداد ماه در تمام شهرهای استان اردبیل برگزار می‌شود که این فریضه در شهرهای پرخطر با جمعیت محدود خواهد بود.

وی افزود: با تأیید ستاد مقابله با کرونای استان و لزوم برگزاری فریضه نماز جمعه این مراسم با هدف حفظ سلامتی عموم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

مسئول دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اردبیل ادامه داد: در مناطق زرد نیز طبق هفته‌های گذشته مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه با تعداد نسبی جمعیت برگزار خواهد شد.

نصیری رعایت موارد بهداشتی در این ایام جهت حفظ سلامتی همه نمازگزاران را ضروری اعلام کرد و گفت: مؤمنان نمازگزار حتماً در منزل خود وضو گرفته و ضمن استفاده از ماسک، از سجاده و مهر شخصی و کیسه‌های کفش یک‌بار مصرف استفاده کنند.