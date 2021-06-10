مراسم بزرگداشت شهید هنرمند در خرمشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه و به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی مراسمی با عنوان بزرگداشت مقام شهید بهروز مرادی در کنار مزار وی واقع در گلزار شهدای خرمشهر و با حضور چند تن از مسئولان شهرستان و همرزمانش برگزار شد.

رضا مردانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد منطقه آزاد اروند گفت: انتخاب زمان برگزاری مراسم بزرگداشت شهید بهروز مرادی همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، تقارنی بسیار به جا و حرکتی سنجیده بود چرا که این شهید در رشته صنایع‌دستی تحصیل می‌کرد.

مردانی، شهید مرادی را یکی از شهیدان شاخص هنرمند خواند و افزود: در کشور یادبود این شهید به عنوان یکی از شهدای شاخص هشت سال جنگ تحمیلی وجود دارد؛ بنابراین باید یاد این شهید در سطح خرمشهر، شهری که نسبت آن تعصب و غیرت فراوانی داشت و آن هم در قالب تندیس یا دیوارنویس زنده نگه‌داشته شود.

منصور علوانی، شهردار خرمشهر گفت: مجموعه شهرداری شهرستان برای بزرگداشت شهدا باید بیشتر از آنچه تاکنون انجام گرفته است، کوشا باشد و در سطح شهر کارهایی مانند گلزار شهدا در این خصوص صورت گرفته اما همچنان معتقدیم که گلزار شهدای خرمشهر شایسته مقام شهیدان نیست.

وی ادامه داد: شهرداری خرمشهر آمادگی خود را برای مشارکت در برنامه‌هایی در زمینه شهید و شهادت و اقداماتی برای پاسداشت مقام شهیدان اعلام می‌کند.

در این مراسم همرزمان شهید بهروز مرادی نیز خاطرات خود را با این شهید خرمشهری روایت کردند.

شهید بهروز مرادی هنرمندی که به نقاشی و خطاطی شناخته شده است و از جمله آثار این شهید هنرمند می‌توان به ایده نگارش تابلوی «به خرمشهر خوش آمدید جمعیت ۳۶ میلیون نفر» بر تابلوی ورودی شهر در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد.