تنور داغ انتخابات در قزوین/ مردم قزوین آماده خلق حماسه

خبرگزاری مهر، گروه استانها - حسن عابدینی: در آستانه انتخابات ستادهای نامزدهای ریاست جمهوری در استان قزوین در تلاش هستند تا با معرفی گزینه خود در روزهای منتهی به ۲۸ خرداد آرای بیشتری کسب کنند.
ستادهای آیت الله رئیسی و دکتر جلیلی که از مدتی پیش ساختارهای خود را فراهم کرده بودند این روزها جزو فعالترین ستادها محسوب میشوند و با نگاهی ساده به سطح شهر قزوین میتوان مشاهده کرد بیشترین میزان تبلیغات مربوط به این دو نامزد است.
همچنین ستاد محسن رضایی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز این روزها شکل بهتری به خود گرفته و فعالتر از قبل کار خود را ادامه میدهد.
این در حالی است که ستاد تبلیغاتی همتی نیز تازه کار خود را آغاز کرده و گویا عمده فعالیت خود را محدود به هفته نهایی تبلیغات کرده است.
اما از ستاد قاضی زاده هنوز فعالیت چشمگیری مشاهده نمیشود و گویا هواداران این کاندیدا تبلیغات در بستر فضای مجازی و همچنین رسانه ملی را برای معرفی نامزد خود بهترین راه میدانند.
مهرعلیزاده و زاکانی در قزوین ستاد ندارند
همچنین مهرعلیزاده و زاکانی هنوز در قزوین ستاد تبلیغاتی ندارند. این در حالی است که برخی اخبار از معرفی رئیس ستاد مهرعلیزاده در یک الی دو روز آینده خبر میدهند.
اما شور انتخاباتی در این روزها بیشتر از قبل شده و ستادها نیز تقریباً با رعایت پروتکلهای بهداشتی شاهد حضور بیشتر مردم است و این امر میتواند نوید شور انتخاباتی بیشتری را در قزوین بدهد.
همچنین آغاز تبلیغات شورای شهر نیز که از روز پنجشنبه شروع شده بر این شور کمک کرده و میتوان با گذری در شهر قزوین و شهرستان تابعه فضای انتخاباتی را تا حدودی احساس کرد.
مردم قزوین به دنبال تکرار حماسه پیشین
مشارکت ۸۵ درصدی مردم قزوین در دور قبل انتخابات ریاست جمهوری یک رکورد ماندگار محسوب میشود و همه انتظار دارند با حضور مقتدرانه در این دور از انتخابات، قزوین همچنان در کشور بدرخشد.
منوچهر حبیبی معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در کل استان قزوین برای هر صندلی شورای شهر ۵ نفر با هم رقابت میکنند و در ۲۸ شهر و ۶۷۹ روستای استان قزوین انتخابات برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: انتخابات شورای شهر در مرکز استان قزوین تماماً به صورت الکترونیکی برگزار میشود، ۱۱۸۷ شعبه اخذ رأی برای دریافت آرای مردم پیش بینی شده است.
این مسئول گفت: ۲۸ خرداد ماه حماسه بزرگ و به یاد ماندنی حضور ملت ایران در پای صندوقهای رأی رقم خواهد خورد.
اما در این بین رأی اولیها این روزها با ذوق و شوق بیشتری در فضای انتخاباتی حضور دارند و همین امر نیز باعث شده تا فضای قزوین شرایط به خصوصی به خود بگیرد.
۱۸ هزار رأی اولی در قزوین پای صندوق رأی میروند
محمد سرباز رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده شدن ۱۸ هزار رأی اولی در این استان برای حضور با قدرت و آگاهانه در انتخابات خبر داد.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی استان قزوین اذعان کرد: با توجه به حضور ۱۸ هزار رأی اولی در استان و اثرگذاری دانشآموزان در خانوادهها اقدامات بزرگی در راستای بصیرت افزایی در بین دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان و همچنین امید افزایی در بین این اقشار انجام شدهاست.
وی افزود: سازمان بسیج دانشآموزی استان قزوین همراه و چه بسا پیشگامتر از سایر اقشار بسیج روزانه برنامههای مختلفی را برای اهداف مدنظر رهبر انقلاب در انتخابات برگزار میکند که این برنامهها تا روز انتخابات نیز ادامه دارد.
این مسئول ابراز کرد: از جمله برنامههای انجام شده در حوزه انتخابات راهاندازی بیش ۱۵۰ کانال بصیرت افزایی در شبکههای اجتماعی مختلف در سطح حوزهها و واحدهای مقاومت بسیج دانشآموزی استان است که روزانه محتواهای متنوعی تولید و بازنشر داده میشود و تاکنون مورد استقبال دانشآموزان بوده و عملکرد و میزان بازدید محتوا در این کانالها نیز بیشتر از کانالهای سایر اقشار بسیج است.
وی افزود: راهاندازی جلسات مجامع علوی و فاطمی در استان و حوزههای مقاومت در راستای هماندیشی وهمفکری، تولید محتوای انتخاباتی و هماهنگی برای تبلیغات مشارکت و حضور حداکثری از دیگر اقدامات بسیج دانشآموزی در خصوص انتخابات است.
بدون شک حضور مقتدرانه و آگاهانه همین طیف در عرصه انتخابات پیش رو میتواند شوری دوچندان به انتخابات در قزوین بدهد.
اما بخش اعظمی از تبلیغات در استان در این روزها در فضای مجازی دنبال میشود. ویروس منحوس کرونا بدون شک در رونق انتخابات در قزوین نیز تأثیر گذاشته اما ستادهای انتخاباتی در تلاش هستند تا بخش اعظمی از تمرکز خود را در روزهای پیش رو به این حوزه که دیگر با زندگی مردم گره خورده معطوف کنند.
این در حالی است که فعالیت در فضای مجازی تابع قوانین خاصی است و در صورت عدم رعایت این قوانین بیم آن میرود تا شاهد بروز مشکلات حقوقی برای نامزدهای انتخاباتی و همچنین حامیان آنها باشیم.
برخورد قاطع دستگاه قضا با متخلفین انتخاباتی
محمد قاسمی دادستان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه عنوان کرد: اصل در دستگاه قضا بر پیشگیری از وقوع جرم است و بر همین اساس نیز ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در قزوین تشکیل شده است.
وی افزود: کاندیداها مخصوصاً در حوزه شوراها اگر بنای خدمت دارند بهترین کار این است که قانونمند باشند و به شیوههای غیرقانونی و بداخلاقی برای کسب آرا متوسل نشوند.
دادستان قزوین عنوان کرد: قانون حد و مرز و محدوده تبلیغات از نظر زمانی و فیزیکی را تعیین کرده و امیدواریم همه به این قوانین که برای بهتر و سالمتر برگزار شدن انتخابات است پایبند باشیم.
وی اضافه کرد: اگر نامزدهای انتخاباتی به قانون پایبند باشند بدون شک دستگاه قضا نیز پشتیبانی لازم را از آنها خواهد داشت در غیر این صورت، متخلفین باید منتظر تشکیل پرونده طبق قانون و برخورد باشند.
در حالی وارد هفته منتهی به انتخابات میشویم که تبلیغات شکل جدی به خود گرفته و باید منتظر تحولات اساسی باشیم.
خبرگزاری مهر در گزارشهای بعدی خود، فضای سیاسی و حاکم بر فهرستهای انتخاباتی را نیز بررسی خواهد کرد.
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