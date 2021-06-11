هر راهکاری در یمن بدون توجه به موضوعات انسانی فاقد ارزش است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن در توییتی به تلاش های عمان در زمینه حل بحران یمن واکنش نشان داد.

ضیف الله الشامی وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن با انتشار توییتی اعلام کرد که هرگونه تلاش یا طرحی که مسائل انسانی را نادیده بگیرد، ارزشی ندارد.

وی تاکید کرد: هر موضوعی غیر از موضوعات انسانی فاقد ارزش است و کمکی به حل بحران نمی کند و در واقع موضوعات انسانی، محک واقعی برای جدی بودن تلاشها برای حل بحران یمن است. هرگونه چانه زنی درباره موضوعات انسانی جنایتی نابخشودنی است.

وزیر اطلاع رسانی یمن افزود: اگر که تلاشهای عمان در زمینه پرونده انسانی و گشودن فرودگاهها و بنادر موفق شود، آنگاه می توان انتظار داشت که نقش مثبتی به دنبال داشته باشد.

گفتنی است که روزنامه الجریده کویت چهارشنبه از تلاش عمان برای حل و فصل بحران یمن خبر داد و در گزارشی تحت عنوان ابتکارعمل چهار ماده‌ای عمان برای حل بحران یمن گزارش داد هیات مسقط که درحال حاضر در صنعا به سر می‌برد گفت‌وگوهایی را با رهبران جنبش انصارالله درباره چهار نکته اصلی انجام داده است.

این روزنامه کویتی در ادامه به نقل از منابعی در صنعا اعلام کرد که چهار نکته مذکور برای حل و فصل پرونده بحران یمن شامل آتش‌بس، ورود به مذاکرات صلح با طرف‌های درگیر در یمن، آغاز مذاکرات مستقیم پس از ورود کشتی‌های حامل تولیدات نفتی به بندر حدیده و بازگشایی فرودگاه صنعا است.

این در حالی است که ساعاتی قبل هم محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با انتشار توییتی نوشت: آمریکا گزینه جنگ را در یمن در اولویت قرار داده است و در عین حال تظاهر به صلح می کند.

وی افزود: ایجاد تحریم های جدید با ادعای برقراری صلح در یمن مانع برقراری هرگونه صلح در یمن می شود و ثمر و فایده ای ندارد.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن تاکید کرد: هدف قرار دادن بخش خصوصی پس از هدف قرار دادن بانک مرکزی و کارخانه ها و گرسنگی ملت یمن از طریق محاصره و متوقف کردن پرداخت حقوق آنها، جنایتی جدید و هدفمند برای نابودی اقتصادی کشور است.

شایان ذکر است که وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنج شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به این نهاد شبکه‌ای را که ادعا می‌شود به تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انصارالله یمن کمک می‌کردند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای ادعا کرد: «این شبکه ده‌ها میلیون دلار از محل فروش کالاهایی همچون نفت ایران درآمد دارد که بخش اعظم آن از طریق شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها و صرافی‌ها در چندین کشور به دست حوثی ها (انصارالله) در یمن می‌رسد».