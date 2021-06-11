اعتراضات گسترده در بحرین و پیام تسلیت شیخ علی سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق اسلامی بحرین، شهادت حسین برکات در زندان‌های آل خلیفه را تسلیت گفت.

شیخ علی سلمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: شهادت حسین برکات را به همه ملت عزیز بحرین و به خانواده شهید برکات، تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند رحمت غفران برای این شهید طلب می‌کنم.

وی افزود: این شهید در راه دفاع از دین و کشور و حقوق ملت شهید شد و شمع نورانی است که راه آزادی و مطالبه حقوق را روشن می‌کند.

شیخ سلمان از همه آزادگان در دنیا خواست که حامی زندانیان سیاسی در بحرین باشند و در راستای آزادی بدون قید و شرط آنها حرکت کنند زیرا این زندانیان خواستار نجات و حمایت از کشورشان هستند.

از سوی دیگر در پی درگذشت یک زندانی سیاسی در بحرین به علت ابتلا به کرونا، ده‌ها تن از مردم در منطقه سنابس در شمال بحرین تجمع کردند.

بر اساس این گزارش؛ تجمع‌کنندگان با برپایی تشییع جنازه نمادین برای «حسین برکات»، زندانی سیاسی بحرینی که روز چهارشنبه در زندانی در بحرین براثر ابتلا به کرونا درگذشت، شعارهایی علیه آل خلیفه سر دادند و با آتش زدن لاستیک خودرو خیابان‌ها را بستند.

حسین برکات (۴۸ ساله) زندانی سیاسی بود که حکم حبس ابد دریافت کرده بود.

مرکز بحرین برای حقوق و دموکراسی در لندن با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که اگر دولت بحرین اجازه آزادی زندانیان سیاسی را می‌داد می‌شد از جان باختن برکات جلوگیری کرد.

این مرکز افزوده که این دومین مورد فوت زندانیان براثر کرونا در سال جاری است و تأکید کرده که از میان ۲۵۵ زندانی سیاسی در سالن ۱۲ زندان جو در بحرین ۶۰ درصد آنها به کرونا مبتلا شده‌اند.

جمعیت وفاق، حزب منحل‌شده از جانب رژیم بحرین نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد.

پیش از این خانواده‌های زندانیانی که در زندان «جو» به سر می‌برند با برگزاری تجمعی به وضعیت نامناسب خدمات بهداشتی در این زندان اعتراض کرده و خواستار آزادی بستگانشان شدند.

در ماه آوریل گذشته نیز این زندان شاهد درگیری شدید میان زندانیان و زندان‌بانان بود.