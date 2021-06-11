غلامرضا مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط تحریم و فشار حداکثری دشمنان برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، حضور حداکثری مردم در انتخابات را ضروری کرده است.

وی افزود: در شهرهای سنقر و سطر انتخابات شورای اسلامی شهر و در یک صد و ۷۶ روستای شهرستان سنقر و کلیایی انتخابات شورای اسلامی روستا برگزار می‌شود.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی با بیان اینکه یک صد و ۵۰ شعبه اخذ رأی در این شهرستان در نظر گرفته شده است، گفت: فعالیت‌های مقدماتی، تعیین اعضای شعب اخذ رأی، تعیین نمایندگان فرماندار، بازرسی و پشتیبانی انجام شده است.

مرتضوی تصریح کرد: هیئت هشت نفره اجرایی و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از معتمدین مردم انتخاب می‌شوند، گروه‌های نظارتی و بازرسی از مردم عادی هستند.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از فعالیت‌های انتخاباتی به عهده مردم است، ادامه داد: امیدواریم با حضور پرشور مردم حماسه‌ای بی‌نظیر در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رقم بخورد.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی خاطرنشان کرد: یک نفر به عنوان نماینده فرماندار پای صندوق رأی حضور دارد و کارهای مرتبط با حوزه فرمانداری را انجام می‌دهد.