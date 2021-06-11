ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهر علیزاده روز جمعه در برنامه تبلیغاتی تلویزیونی که از سیمای مرکز زنجان پخش شد، بدون اسم بردن از استان زنجان و ظرفیتهای این استان، گفت: مردم با انتخابشان خدمتگذاری را بر سر کار میآورند که این خدمتگزار بتواند به تمام معنا در خدمت مردمش باشد.
وی افزود: تاسف بارتر از آن باید اعلام کنم که در کشوری زندگی میکنیم که با تمام نیت خیر خیلی از مسئولان متاسفانه دست ناپاکی، اختلاس، دزدی، فساد، دست یازیدن به بیت المال، فشار بر مردم و نیز تحمیل زندگی سخت بر مردم را در رویههای اجرایی خود برگزیده و چنان معیشت سختی را بر مردم فراهم آوردهاند که امید مردم به آینده بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد.
وی ادامه داد: انتظار از مردم این است که این بار با دقت مطالعه کنند و اینکه مشکل کشور ما امروز اقتصاد است، مشکل اقتصاد را کسی میتواند حل کند که مسایل اقتصادی را بفهمد و بار دیگر تکیه کردن بر یک فرد فرهنگی، نظامی، امنیتی و حقوقدان و به یک قضایی مسایل را حل نمیکند، این موارد را در گذشته دیدهایم من با کسی مخالفتی نمیکنم اما اگر امروز مشکل قلبی داریم باید به متخصص قلب مراجعه کنیم.
مهرعلیزاده خطاب به سایر نامزدهای رقیب خود گفت: شما به پادگانها، دادگاهها، کار قانون گذاری تان و هر جایی که هستید بروید و اجازه بدهید که کسی که می فهمد کار را و دزد نبوده، سالم و پاکدست است بر روی کار بیاید.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز کشور ما در مقطع تاریخی حساس و خطیری قرار گرفته است، مردم ایران دست به انتخابی خواهند زد که بتوانند با تکیه بر تجربیات گذشته، راهی برای برون رفت از مشکلات پیچیده موجود بیابند و با انتخابشان خدمتگزاری را بر سر کار بیاورند که آن خدمتگزار بتواند به تمام معنا در خدمت مردم باشد.
مهرعلیزاده ادامه داد: امروز متاسفانه مسائل معیشتی، فقر، تنگدستی، بیکاری، فاصله بسیار زیاد اجتماعی بین اقشار جامعه، افزایش سطح خط فقر و رسیدن آن به ۷۰ درصد جامعه، کشمکشهای بی حاصل بین افراد، گروهها و صاحب نظران در عرصههای مختلف را در کشور شاهد هستیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در کشوری زندگی میکنیم که با وجود نیت خیر خیلی از مسئولان، متاسفانه دست ناپاکی، اختلاس، دزدی، فساد، دست یازیدن به بیت المال و فشار بر مردم را در رویههای اجرایی وجود دارد و چنان معیشت سختی را برای مردم فراهم آوردهاند که مردم امیدشان به آینده خیلی کم شده است.
علیزاده افزود: برخی اقدامات مسئولان که بهتر است کلمه نا مسئولان را به کار ببرم، کسانی که به دنبال گرفتن کرسیهای ریاست به دنبال روشهای ناصواب رفتند، بعضاً کرسی خریدند، میز خریدند، میز فروختند، امضا خریدند و فروختند و کشور را به جایی رساندند که میتواند و میتوانست به قویترین و غنیترین کشور منطقه تبدیل شود، امروز کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.
وی افزود: اینکه فکر کنیم که مشکلات را افرادی باید بنشینند و حل کنند، این ایده درستی نیست، اینکه فکر کنیم وظیفه آن فرد یا جمعی که بالا نشسته این است که راه برون رفت را طراحی و معرفی کنند و ملت را نیز به دنبال خود بکشند، این ایده درست است.
مهرعلیزاده در بخش دیگری به عملکرد دولتهای گذشته اشاره کرد و افزود: همه دولتها کارهایی کردهاند و نمیشود اجر کسی را ضایع کرد، در زمان جنگ، زحمات زیادی را دولت وقت کشید، در دهه ۶۰ با یک نظام صحیح اقتصادی، دولت کاری کرد که با ۶ تا ۶.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی، نیازهای ضروری در یک حداقلی به مردم میرسید و در این شرایط اعتماد مردم و کمک آنان به جنگ بی نظیر بود.
وی ادامه داد: در دولت سازندگی با آنکه زحمت کشیدند، ولی آن روحیه جلب تعاون همگانی برای همکاری مشترک و آنچه ایده آل بود پیش نیامد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در قدم بعدی دولت اصلاحات تمام جهدش را گذاشت و دوباره برای کشور عزت و افتخار آفرید، پاسپورتمان اعتبار پیدا کرد، روسای جمهوری کشورهای اروپایی برای دعوت از رییس جمهور کشورمان صف کشیدند، تئوری گفتگو تمدنها در سطح جهان طنین افکن شد.
مهرعلیزاده معتقد است: با کار بسیار ارزشمندی که تحت عنوان برجام در سه سال اول دولت و با تمام تلاشهایی که دولت و مجموعه نظام داشت و حتی با یادآوری، مراقبتها و نظارت عالیترین سطح تصمیم گیران نظام، مقام معظم رهبری و سایرین، شاید در عمر تاریخ ایران قویترین معاهده بین المللی که ایرانیان توانسته بودند در آن نظریات خود را اعلام و اعمال و به حق غنی سازی شان برسیم، حقی که تا دیروز نادیده گرفته میشد را بپذیرند، مکتوب کرده و در سازمان ملل تصویب و از سوی دیگر چندین تحریم که در حال منجر شدن به جنگ و ناامنی برای کشورمان بود خطرش رفع شود.
وی با اشاره به بدعهدیهای آمریکا گفت: این کشور هیچ وقت با ما دوستی نکرده، آمریکا همان کشوری است که در اوایل انقلاب با تحریک نیروهای شاه و بعدها نیروهای وابسته به شکلهای مختلف توانست در داخل ناامنی و جنگی را از طریق صدام به ما تحمیل، به عراق کمک و هشت سال به ما جنگ و خونریزی و فشارهایی از این دست تحمیل کردند.
مهر علیزاده افزود: بعدها نیز در مقاطع و روشهای مختلف از جمله تحریم و فشارها در واقع هیچ وقت با ما دوستی نکرده و همیشه عناد ورزیدند، اگر چه تصورمان بر این بود که با برجام که یک اجماع جهانی بر علیه ما ایجاد شد میتوانست راههای سرمایه گذاری و تبادلات خارجی، صادرات و واردات را بگشاید.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: آمریکا این موضوع را به خوبی میدانست، به همین منظور راه را بست و با خروج و بی اثر کردن برجام و از سوی دیگر با فشارهای اقتصادی و تحریمهای اشخاص، سازمانها و شخصیتها تصور میکردند که با فشاری که از ابتدای ۹۷ با خروج از برجام ایجاد کردهاند، خواهند توانست که مردم را ناامید کرده و نظام را بر بیاندازند.
مهرعلیزاده گفت: اما خدا رو شکر فکر مردم، اعتقاد، تعصب و افتخار به ایرانی بودنشان، از خودگذشتگی و مهربانی هایتان و اینکه یک سری کارهای عادی که میتوانست حداقل نشاط را به جامعه بیاورد توسط عدهای با تنگ نظری کامل محدودیت بر آن اعمال شد و اینکه عدهای به شکل تمامیت خواهی بر تمام ارکان این مملکت فائق بیایند و دیدگاههای تنگ نظرانه شان را پیاده کنند، این مساله نیز وجود دارد و این شما را عصبانی میکند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: اینکه به بحران آب در این کشور که بحران وحشتناکی است توجهای نمیشود و غافل و به جای بحران آب به یک دوچرخه سواری، بزم موسیقی، شعر خوانی و یا بازی چند جوان در پارک و آب پاشیدن آنها به یکدیگر گیر میدهند، این مسایل درد بزرگی است.
مهرعلیزاده ادامه داد: این مساله که به جای اینکه به فکر معیشت مردم باشند با هدف از سکه انداختن دولت، مردم را به خیابانها ریخته و شعار مرگ بر این و آن بدهند یک ضعف است، مرگ را تمام کنید، این دشمنی و کینهها را تمام و زندگی کنید، چرا که ایرانیها انسانهای بزرگی هستند در شان ما نیست که به دیگران گیر داده و شعار مرگ سر بدهیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: ما بزرگ هستیم و باید با بزرگواری با دنیا برخورد کنیم، باید به گونهای حرکت کنیم که این حرکتمان بزرگی مان و تاریخ چند هزار ساله مان را به مردم دنیا نشان بدهد و دنیا نیز همین را از ما توقع دارد.
مهرعلیزاده ادامه داد: ما بزرگ هستیم، بزرگان بایستی حرکتهای بزرگ انجام بدهند، با این وجود شما حق دارید چرا که میگویید اگر ما بزرگ هستیم پس آن رعایت حق بزرگواری ما کجاست؟ چرا اجازه نمیدهید که در زندگی خودمان شاداب باشیم؟ چرا نمیگذارید به زندگی خود در یک فضای رقابتی کسب و کار داشته باشیم؟
وی گفت: میگویید پس چرا در برنامههایتان تولید را منکوب کردهاید؟ چرا نمیدانید که بایستی راه تولید باز باشد؟ رانت نمیگذارد آیا ارتباطات زیرمیزی هایتان اجازه نمیدهد که راه را برای تولید باز تا ما بتوانیم یک زندگی شرافتمندانه داشته باشیم.
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