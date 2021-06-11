به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه اروپا امروز جمعه اعلام کرد که در پی برگزاری نشستهایی در خصوص بازگشت به برجام، فردا شنبه دُور آتی نشست وین برگزار خواهد شد.
به گزارش اسپوتنیک، سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص اعلام کرد که کمیسیون مشترک برجام فردا شنبه کار خود را در شهر وین از سر میگیرد.
این ششمین دُور از نشستهای کمیسیون مشترک برجام است.
«وانگ یی» وزیر خارجه چین امروز در کنفرانس خلع سلاح در ژنو اعلام کرد: اینکه برای احیای برجام ابتدا تحریمها علیه ایران رفع شود، یک اقدام طبیعی است. اقدامات زورگویانه و قلدیهای یکجانبه آمریکا، منشأ اصلی مشکلات در ارتباط با برنامه هستهای ایران است. همزمان که مذاکرات برای ازسرگیری تعهدات ذیل توافق هستهای توسط آمریکا و ایران در گام آخر قرار دارد، طرفهای درگیر باید هرچه سریعتر تصمیم سیاسی بگیرند و تلاشهای دیپلماتیک برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلی را دو برابر کنند.
در همین ارتباط، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین امروز جمعه در پیامی توییتری اعلام کرد که امیدوار است این آخرین دُور مذاکرات بر سر احیای برجام باشد.
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین ابراز امیدواری کرد: دور آتی نشست کمیسیون مشترک برجام در این آخر هفته (به وقت محلی) برگزار میشود. این شروع ششمین دور مذاکرات وین بر سر احیای توافق هستهای خواهد بود. آیا این آخرین دور خواهد بود؟ کسی نمیداند؛ اما همه مذاکره کنندگان امیدوارند این طور باشد.
به گزارش مهر، ایران تا کنون بارها تأکید کرده است که لغو تحریمهای ظالمانه و یکجانبه آمریکا و نیز راستی آزمایی آنها برای بازگشت تهران به تعهدات هستهای خود ضروری است.
توافقنامه هستهای ایران با نام رسمی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در سال ۲۰۱۵ به امضای ایران و گروه ۱+۵ (ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) و اتحادیه اروپا رسید.
طبق این توافقنامه، ایران مجاز به غنی سازی اورانیوم تا غنای ۳.۶۷ درصد است و در ازای آن، سایر طرفهای امضاکننده این توافق ملزم به لغو تحریمهای اقتصادی علیه ایران شدند.
به رغم رضایت تمام طرفها از مفاد این توافقنامه، دولت ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» در ۸ ماه می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ماه سال ۹۷) به طور یکجانبه از این توافق خارج شد و تحریمها علیه ایران را دوباره وضع کرد که این اقدام واشنگتن در کنار انفعال طرفهای اروپایی و عدم اقدام مستقلانه آنها در جهت جبران پیامدهای این خروج، مقامات تهران را واداشت تا طبق مادتین ۲۶ و ۳۶ برجام در روندی گام به گام تعهدات برجامی خود را کاهش دهند.
ایران روز پنجم اسفند سال گذشته اعلام کرد که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به تداوم تحریمهای آمریکا و اجرا نشدن مفاد برجام از سوی طرف اروپایی، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف میکند و دیگر اجازه نظارتهای فراپادمانی را به بازرسان نخواهد داد.
دولت جدید آمریکا در تلاش است تا وانمود کند به دنبال بازگشت به توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام است؛ اما در عمل به بهانههای مختلف از انجام این کار سرباز میزند.
گفتنی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده بود که تصمیم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعلیق اجرای پروتکل الحاقی کاملاً مطابق با متن برجام بوده و این تصمیم در راستای ادامه نقض توافق هستهای از سوی آمریکا و انفعال سه کشور اروپاییِ متعهد در برجام در عمل به تعهداتشان صورت گرفته است.
بر این اساس، تفاهم موقت و ۳ ماهه جمهوری اسلامی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۳۱ اردیبهشت به پایان رسید؛ اما برای یک ماه دیگر تمدید شد.
طبق این تفاهم، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان دسترسی به سایتهای مهم هستهای ایران را حفظ خواهند کرد اما پس از منقضی شدن توافق، در صورت عدم لغو تحریمها علیه جمهوری اسلامی، مقامهای تهران ضربالاجل تعیین کرده، دسترسی بازرسان را به سایتهای مهم هستهای قطع خواهند کرد و اطلاعاتی که در دوربینهای آژانس ضبط شده و ایران آن را محفوظ نگه داشته، از بین خواهند برد.
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