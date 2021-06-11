به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی که به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، شامگاه روز جمعه برابر تیم ملی کامبوج به برتری ۱۰ بر صفر رسید تا با ۱۵ امتیاز شانس خود برای صعود به مرحله بعد را افزایش دهد.

دراگان اسکوچیچ پس از این دیدار گفت: به تیمم تبریک می گویم. مشخص بود که تیم ایران کیفیت بالایی دارد و می‌تواند این بازی را به سود خودش تمام کند. از حرکات بازیکنان تیم ملی لذت بردم.

وی ادامه داد: اما در چنین بازی‌هایی که تیم ما از حریف برتر است با تیم حریف ابراز همدردی می‌کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد عملکرد بازیکنانش در این دیدار گفت: ما تصمیم گرفتیم که ترکیب را عوض کنیم تا فشار روی بازیکنان پخش شود و بازیکنان برای دیدار با عراق آماده شوند.

اسکوچیچ ادامه داد: وقتی تصور می‌کنیم این تورنمنت تمام شده است که عراق را هم ببریم. برای حریف احترام خاصی قائل هستم و امیدوارم بازیکنانم در دیدار برابر عراق هم همین کیفیت را ارائه بدهند.