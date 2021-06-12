حفاری چاه اکتشاف نفت و گاز گمیشان از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اظهارکرد: از ۲۰ روستایی که در سال گذشته ثبت ملی شد چهار روستا متعلق به گلستان است.

استاندار گلستان افزود: این امر آثار بلند مدت زیادی برای استان خواهد داشت زیرا در زمینه گردشگری و سرمایه‌گذاری اثرگذار است.

وی اصلاح خط عریض اینچه برون و افزایش حمل و نقل کالا را یکی از اتفاق خوب برشمرد که در سال گذشته و جاری اتفاق افتاده است.

حق شناس با اشاره به افتتاح فرودگاه گرگان در سال گذشته گفت: علی رغم اینکه در بسیاری از استان‌ها با کاهش تعداد پرواز و مسافر همراه بودند اما در گلستان شاهد افزایش سفرها بودیم و پرواز بین المللی گرگان- اکتائو هم راه اندازی شد.

استاندار گلستان به ایمن سازی دوربرگردان ها در گلستان اشاره کرد و افزود: بخشی از این پروژه ها در سال گذشته افتتاح و بخشی هم در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۰۰ هزار هکتار زهکشی اراضی در گلستان به بهره برداری رسید، گفت: از ۲۸۰ هزار هکتار اراضی نیازمند زهکشی نیمی در این دولت آغاز و به پایان رسیده است.

حق شناس با اشاره اکتشاف نفت و گاز در گمیشان، بیان کرد: تاکنون بیش از دو سوم حفاری اولین چاه انجام شده که امیدواریم با اکتشاف این منابع خدادای در توسعه و بهبود معیشت جهشی اتفاق بیفتد.